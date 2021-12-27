Японцы скрестили поезд и автобус: чудо-транспорт уже возит пассажиров (видео)

Автобус DMV способен передвигаться по асфальтовым дорогам и по рельсам. Его салон рассчитан на 21 пассажира.

Японская железнодорожная компания Asa East Line с 25 декабря начала эксплуатировать очень нестандартное транспортное средство DMV. Оно являет собой своеобразный гибрид автобуса и поезда. Об этом сообщает агентство Reuters.

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[ + – ] Трансформация из автобуса в поезд занимаеь 15 секунд Фото: Reuters

DMV расшифровывается, как dual-mode vehicle ("двухрежимное транспортное средство"). Он способен перевозить пассажиров и по обычным асфальтированным дорогам, и по железнодорожным рельсам.

Выглядит DMV как обычный автобус или маршрутное такси и по умолчанию ездит на обычных колесах с шинами. При подъезде к железнодорожной ветке водитель нажатием кнопки выдвигает из-под днища колесные пары.

[ + – ] Салон рассчитан на 21 пассажира Фото: Reuters

Вся процедура превращения автобуса в поезд занимает всего 15 секунд. После этого DMV продолжает путь уже по рельсам.

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Автобус построен на базе Toyota Coaster и оснащен экономичной гибридной установкой. Он способен развивать 100 км/ч по асфальту и 60 км/ч – по рельсам. Салон рассчитан на 21 пассажира.

[ + – ] DMV эксплуатируют в отдаленных регионах Фото: Reuters

DMV будут курсировать между отдаленными селами и небольшими городами и заменят гораздо более дорогие в эксплуатации пригородные поезда.

"DMV способен доехать к местным жителям как автобус, а также доставить их на железную дорогу. Мы ожидаем, что это будет очень хороший вид общественного транспорта, особенно в сельских районах со стареющим населением", – сообщил генеральный директор Asa East Line Шигеки Миура.

[ + – ] DMV развивает 100 км/ч по асфальту и 60 км/ч - по рельсам

Также железнодорожная компания надеется, что необычное транспортное средство привлечет в японскую глубинку туристов, что пополнит бюджет населенных пунктов и создаст новые рабочие места.

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