Японці схрестили поїзд та автобус: чудо-транспорт уже возить пасажирів (відео)
Автобус DMV здатний пересуватися асфальтовими дорогами і рейками. Його салон розрахований на 21 пасажира.
Японська залізнична компанія Asa East Line з 25 грудня розпочала експлуатувати дуже нестандартний транспортний засіб DMV. Він є своєрідним гібридом автобуса і поїзда. Про це повідомляє агентство Reuters.
DMV розшифровується, як dual-mode vehicle ("дворежимний транспортний засіб"). Він здатен перевозити пасажирів і звичайними асфальтованими дорогами, і залізничними рейками.
Виглядає DMV як звичайний автобус чи маршрутне таксі та за замовчуванням їздить на звичайних колесах із шинами. При під'їзді до залізничної гілки водій натисканням кнопки висуває з-під дна кузову колісні пари.
Вся процедура перетворення автобуса на поїзд займає всього 15 секунд. Після цього DMV продовжує шлях уже рейками.Важливо
Автобус побудований на базі Toyota Coaster та оснащений економічною гібридною установкою. Він здатний розвивати 100 км/год по асфальту та 60 км/год – по рейках. Салон розрахований на 21 пасажира.
DMV курсуватимуть між віддаленими селами та невеликими містами та замінять набагато дорожчі в експлуатації приміські поїзди.
"DMV здатний доїхати до місцевих жителів як автобус, а також доставити їх на залізницю. Ми очікуємо, що це буде дуже гарний вид громадського транспорту, особливо у сільських районах зі старіючим населенням", – повідомив генеральний директор Asa East Line Шигекі Міура.
Також залізнична компанія сподівається, що незвичайний транспортний засіб залучить до японської глибинки туристів, що поповнить бюджет населених пунктів та створить нові робочі місця.
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