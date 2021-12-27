Японці схрестили поїзд та автобус: чудо-транспорт уже возить пасажирів (відео)

Автобус DMV здатний пересуватися асфальтовими дорогами і рейками. Його салон розрахований на 21 пасажира.

Японська залізнична компанія Asa East Line з 25 грудня розпочала експлуатувати дуже нестандартний транспортний засіб DMV. Він є своєрідним гібридом автобуса і поїзда. Про це повідомляє агентство Reuters.

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[ + – ] Трансформація з автобуса в поїзд займає 15 секунд Фото: Reuters

DMV розшифровується, як dual-mode vehicle ("дворежимний транспортний засіб"). Він здатен перевозити пасажирів і звичайними асфальтованими дорогами, і залізничними рейками.

Виглядає DMV як звичайний автобус чи маршрутне таксі та за замовчуванням їздить на звичайних колесах із шинами. При під'їзді до залізничної гілки водій натисканням кнопки висуває з-під дна кузову колісні пари.

[ + – ] Салон розрахований на 21 пасажира Фото: Reuters

Вся процедура перетворення автобуса на поїзд займає всього 15 секунд. Після цього DMV продовжує шлях уже рейками.

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Автобус побудований на базі Toyota Coaster та оснащений економічною гібридною установкою. Він здатний розвивати 100 км/год по асфальту та 60 км/год – по рейках. Салон розрахований на 21 пасажира.

[ + – ] DMV експлуатують у віддалених регіонах Фото: Reuters

DMV курсуватимуть між віддаленими селами та невеликими містами та замінять набагато дорожчі в експлуатації приміські поїзди.

"DMV здатний доїхати до місцевих жителів як автобус, а також доставити їх на залізницю. Ми очікуємо, що це буде дуже гарний вид громадського транспорту, особливо у сільських районах зі старіючим населенням", – повідомив генеральний директор Asa East Line Шигекі Міура.

[ + – ] DMV розвиває 100 км/год асфальтом і 60 км/год — рейками

Також залізнична компанія сподівається, що незвичайний транспортний засіб залучить до японської глибинки туристів, що поповнить бюджет населених пунктів та створить нові робочі місця.

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