Десятки редких ретро-авто обнаружили в старом сарае посреди леса (видео)

Старинные автомобили годами ржавеют заброшенными. Последние лет 10-15 о них никто не заботился.

В Великобритании близ города Бирмингем нашли целую заброшенную коллекцию авто. Несколько десятков раритетных ретро-автомобилей ржавеют в неприметном сарае в лесу. Об этом сообщает сайт Motor1.

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[ + – ] Об автомобилях никто не вспоминал годами Фото: скриншот/youtube

Неизвестный владелец собрал настоящие сокровища. Здесь можно узнать культовый Porsche 911 ранних серий и его предшественника Porsche 356. Присутствуют роскошные британские Bentley, а также классические Jaguar XK120 и Mark 2. Стоимость этих автомобилей может легко перевалить за 100 тыс. евро.

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Большинство автомобилей – именно британского производства. Среди них – очень редкий спортивный Lotus 11, родстеры Triumph TR3, AC Ace и MG A и купе MG B GT. Кроме того, собраны различные модели Sunbeam-Talbot, Wolseley, Austin и Morris.

[ + – ] В коллекции есть и очень редкие и дорогие ретро-авто

Судя по всему, об автомобилях забыли лет 10-15 назад. На одной из машин обнаружена наклейка участника ретро-ралли 2004 года. За долгие годы часть автомобилей проржавели и превратились в груды металла. Другие – выглядят достаточно неплохо, но большинство машин все же требуют реставрации.

Ранее Фокус рассказывал об уникальных ретро-авто, замеченных в Украине. Их суммарная стоимость – около миллиона долларов.