Десятки рідкісних ретро-авто знайшли в старому сараї посеред лісу (відео)

Старовинні автомобілі роками іржавіють занедбаними. Останні років 10-15 про них ніхто не дбав.

У Великій Британії поблизу міста Бірмінгем знайшли цілу покинуту колекцію авто. Кілька десятків раритетних ретро-автомобілів іржавіють у непримітному сараї у лісі. Про це повідомляє сайт Motor1.

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[ + – ] Про автомобілі ніхто не згадував роками Фото: скриншот/youtube

Невідомий власник зібрав справжні скарби. Тут можна впізнати культовий Porsche 911 ранніх серій і його попередника Porsche 356. Є розкішні британські Bentley, а також класичні Jaguar XK120 і Mark 2. Вартість цих автомобілів може легко перевалити за 100 тис. євро.

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Більшість автомобілів — саме британське виробництво. Серед них дуже рідкісний спортивний Lotus 11, родстери Triumph TR3, AC Ace і MG A і купе MG B GT. Крім того, зібрані різні моделі Sunbeam-Talbot, Wolseley, Austin і Morris.

[ + – ] У колекції є і дуже рідкісні та дорогі ретро-авто

Зважаючи на все, про автомобілі забули років 10-15 тому. На одній з машин знайдено наклейку учасника ретро-ралі 2004 року. За довгі роки частина автомобілів проіржавіла та перетворилася на купи металу. Інші — виглядають досить непогано, але більшість машин все ж таки вимагають реставрації.

Раніше Фокус розповідав про унікальні ретро-авто, помічені в Україні. Їхня сумарна вартість — майже мільйон доларів.