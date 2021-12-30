Десятки рідкісних ретро-авто знайшли в старому сараї посеред лісу (відео)
Старовинні автомобілі роками іржавіють занедбаними. Останні років 10-15 про них ніхто не дбав.
У Великій Британії поблизу міста Бірмінгем знайшли цілу покинуту колекцію авто. Кілька десятків раритетних ретро-автомобілів іржавіють у непримітному сараї у лісі. Про це повідомляє сайт Motor1.
Невідомий власник зібрав справжні скарби. Тут можна впізнати культовий Porsche 911 ранніх серій і його попередника Porsche 356. Є розкішні британські Bentley, а також класичні Jaguar XK120 і Mark 2. Вартість цих автомобілів може легко перевалити за 100 тис. євро.Важливо
Більшість автомобілів — саме британське виробництво. Серед них дуже рідкісний спортивний Lotus 11, родстери Triumph TR3, AC Ace і MG A і купе MG B GT. Крім того, зібрані різні моделі Sunbeam-Talbot, Wolseley, Austin і Morris.
Зважаючи на все, про автомобілі забули років 10-15 тому. На одній з машин знайдено наклейку учасника ретро-ралі 2004 року. За довгі роки частина автомобілів проіржавіла та перетворилася на купи металу. Інші — виглядають досить непогано, але більшість машин все ж таки вимагають реставрації.
Раніше Фокус розповідав про унікальні ретро-авто, помічені в Україні. Їхня сумарна вартість — майже мільйон доларів.