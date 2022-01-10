На продажу выставлено уникальное купе Skoda Octavia с телевизором в салоне (видео)

Купе Skoda Octavia выпустили в 2008 году. Оно стало участником многочисленных автошоу.

В Чехии нашли единственное в своем роде купе Skoda Octavia третьего поколения. Автомобиль выставили на продажу, хотя его цена не оглашена. Объявление опубликовано на сайте Mobile.de.

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[ + – ] Автомобиль стал короче на 12,5 см Фото: с сайта mobile.de

Skoda Sherlog Coupe (именно так называется автомобиль) построили в 2007-2008 годах в компании Secar Bohemia. Использовали его в качестве шоукара для рекламных целей.

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За основу взяли стандартный лифтбэк Skoda Octavia A5 и укоротили его на 12,5 см. Задние двери были заварены и обрезаны, а передние – удлинили на 22 см. Кроме того, пришлось переместить центральные стойки крыши. Получилось оригинальное трехдверное купе.

[ + – ] В салоне появился большой монитор Фото: с сайта mobile.de

Также автомобиль обрел бамперы и литые диски от заряженной Skoda Octavia RS. Но при этом двигатель у "горячей" версии не позаимствовали – под капотом прячется 1,6-литровая 102-сильная четверка, работающая в паре с 5-ступенчатой механической КПП. Максимальная скорость купе – 190 км/ч.

[ + – ] Бамперы и колесные диски взяли у Skoda Octavia RS Фото: с сайта mobile.de

Интересные изменения претерпел салон Skoda Octavia A5. На центральной панели появился большой сенсорный дисплей портретного формата. Его дополнили TV-тюнером для просмотра телепрограмм.

[ + – ] Купе Skoda Octavia показали в 2008 году

Автомобиль поставлен на учет в Чехии – с регистрацией проблем не возникло. На данный момент пробег Skoda Octavia составляет 35 тыс. км.

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