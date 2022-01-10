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На продажу выставлено уникальное купе Skoda Octavia с телевизором в салоне (видео)

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Skoda Octavia Coupe, Skoda Octavia, Skoda Octavia A5, тюнинг Skoda Octavia
Фото: с сайта mobile.de | Авто существует в единственном экземпляре

Купе Skoda Octavia выпустили в 2008 году. Оно стало участником многочисленных автошоу.

В Чехии нашли единственное в своем роде купе Skoda Octavia третьего поколения. Автомобиль выставили на продажу, хотя его цена не оглашена. Объявление опубликовано на сайте Mobile.de.

Skoda Octavia Coupe, Skoda Octavia, Skoda Octavia A5, тюнинг Skoda Octavia
Автомобиль стал короче на 12,5 см
Фото: с сайта mobile.de

Skoda Sherlog Coupe (именно так называется автомобиль) построили в 2007-2008 годах в компании Secar Bohemia. Использовали его в качестве шоукара для рекламных целей.

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За основу взяли стандартный лифтбэк Skoda Octavia A5 и укоротили его на 12,5 см. Задние двери были заварены и обрезаны, а передние – удлинили на 22 см. Кроме того, пришлось переместить центральные стойки крыши. Получилось оригинальное трехдверное купе.

Skoda Octavia Coupe, Skoda Octavia, Skoda Octavia A5, тюнинг Skoda Octavia
В салоне появился большой монитор
Фото: с сайта mobile.de

Также автомобиль обрел бамперы и литые диски от заряженной Skoda Octavia RS. Но при этом двигатель у "горячей" версии не позаимствовали – под капотом прячется 1,6-литровая 102-сильная четверка, работающая в паре с 5-ступенчатой механической КПП. Максимальная скорость купе – 190 км/ч.

Skoda Octavia Coupe, Skoda Octavia, Skoda Octavia A5, тюнинг Skoda Octavia
Бамперы и колесные диски взяли у Skoda Octavia RS
Фото: с сайта mobile.de

Интересные изменения претерпел салон Skoda Octavia A5. На центральной панели появился большой сенсорный дисплей портретного формата. Его дополнили TV-тюнером для просмотра телепрограмм.

Купе Skoda Octavia показали в 2008 году

Автомобиль поставлен на учет в Чехии – с регистрацией проблем не возникло. На данный момент пробег Skoda Octavia составляет 35 тыс. км.

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