На продаж виставлено унікальне купе Skoda Octavia з телевізором у салоні (відео)

Купе Skoda Octavia випустили у 2008 році. Воно стало учасником численних автошоу.

У Чехії знайшли єдине своєрідне купе Skoda Octavia третього покоління. Автомобіль виставили на продаж, хоча його ціна не оголошена. Оголошення розміщено на сайті Mobile.de.

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[ + – ] Автомобіль став коротшим на 12,5 см Фото: с сайта mobile.de

Skoda Sherlog Coupe (саме так називається автомобіль) побудували у 2007-2008 роках у компанії Secar Bohemia. Використовували його як шоукар для рекламних цілей.

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За основу взяли стандартний ліфтбек Skoda Octavia A5 та вкоротили його на 12,5 см. Задні двері були заварені та обрізані, а передні – подовжили на 22 см. Крім того, довелося перемістити центральні стійки даху. Вийшло оригінальне тридверне купе.

[ + – ] У салоні з'явився великий монітор Фото: с сайта mobile.de

Також автомобіль знайшов бампери та литі диски від зарядженої Skoda Octavia RS. Але при цьому двигун у гарячої версії не запозичили — під капотом ховається 1,6-літрова 102-сильна четвірка, що працює в парі з 5-ступеневою механічною КПП. Максимальна швидкість купе – 190 км/год.

[ + – ] Бампери та колісні диски взяли у Skoda Octavia RS Фото: с сайта mobile.de

Цікаві зміни зазнав салон Skoda Octavia A5. На центральній панелі з'явився великий сенсорний екран портретного формату. Його доповнили ТБ-тюнером для перегляду телепрограм.

[ + – ] Купе Skoda Octavia показали у 2008 році

Автомобіль поставлено на облік у Чехії – із реєстрацією проблем не виникло. Наразі пробіг Skoda Octavia становить 35 тис. км.

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