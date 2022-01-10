На продаж виставлено унікальне купе Skoda Octavia з телевізором у салоні (відео)
Купе Skoda Octavia випустили у 2008 році. Воно стало учасником численних автошоу.
У Чехії знайшли єдине своєрідне купе Skoda Octavia третього покоління. Автомобіль виставили на продаж, хоча його ціна не оголошена. Оголошення розміщено на сайті Mobile.de.
Skoda Sherlog Coupe (саме так називається автомобіль) побудували у 2007-2008 роках у компанії Secar Bohemia. Використовували його як шоукар для рекламних цілей.Важливо
За основу взяли стандартний ліфтбек Skoda Octavia A5 та вкоротили його на 12,5 см. Задні двері були заварені та обрізані, а передні – подовжили на 22 см. Крім того, довелося перемістити центральні стійки даху. Вийшло оригінальне тридверне купе.
Також автомобіль знайшов бампери та литі диски від зарядженої Skoda Octavia RS. Але при цьому двигун у гарячої версії не запозичили — під капотом ховається 1,6-літрова 102-сильна четвірка, що працює в парі з 5-ступеневою механічною КПП. Максимальна швидкість купе – 190 км/год.
Цікаві зміни зазнав салон Skoda Octavia A5. На центральній панелі з'явився великий сенсорний екран портретного формату. Його доповнили ТБ-тюнером для перегляду телепрограм.
Автомобіль поставлено на облік у Чехії – із реєстрацією проблем не виникло. Наразі пробіг Skoda Octavia становить 35 тис. км.
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