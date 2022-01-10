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На продаж виставлено унікальне купе Skoda Octavia з телевізором у салоні (відео)

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Skoda Octavia Coupe, Skoda Octavia, Skoda Octavia A5, тюнінг
Фото: с сайта mobile.de | Авто існує в єдиному екземплярі

Купе Skoda Octavia випустили у 2008 році. Воно стало учасником численних автошоу.

У Чехії знайшли єдине своєрідне купе Skoda Octavia третього покоління. Автомобіль виставили на продаж, хоча його ціна не оголошена. Оголошення розміщено на сайті Mobile.de.

Skoda Octavia Coupe, Skoda Octavia, Skoda Octavia A5, тюнінг
Автомобіль став коротшим на 12,5 см
Фото: с сайта mobile.de

Skoda Sherlog Coupe (саме так називається автомобіль) побудували у 2007-2008 роках у компанії Secar Bohemia. Використовували його як шоукар для рекламних цілей.

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За основу взяли стандартний ліфтбек Skoda Octavia A5 та вкоротили його на 12,5 см. Задні двері були заварені та обрізані, а передні – подовжили на 22 см. Крім того, довелося перемістити центральні стійки даху. Вийшло оригінальне тридверне купе.

Skoda Octavia Coupe, Skoda Octavia, Skoda Octavia A5, тюнінг
У салоні з'явився великий монітор
Фото: с сайта mobile.de

Також автомобіль знайшов бампери та литі диски від зарядженої Skoda Octavia RS. Але при цьому двигун у гарячої версії не запозичили — під капотом ховається 1,6-літрова 102-сильна четвірка, що працює в парі з 5-ступеневою механічною КПП. Максимальна швидкість купе – 190 км/год.

Skoda Octavia Coupe, Skoda Octavia, Skoda Octavia A5, тюнінг
Бампери та колісні диски взяли у Skoda Octavia RS
Фото: с сайта mobile.de

Цікаві зміни зазнав салон Skoda Octavia A5. На центральній панелі з'явився великий сенсорний екран портретного формату. Його доповнили ТБ-тюнером для перегляду телепрограм.

Купе Skoda Octavia показали у 2008 році

Автомобіль поставлено на облік у Чехії – із реєстрацією проблем не виникло. Наразі пробіг Skoda Octavia становить 35 тис. км.

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