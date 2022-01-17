Fiat наводнит рынок новыми моделями: какие авто представят

В скором времени Fiat практически полностью обновит свою линейку. Помогут в этом партнеры по концерну Stellantis.

Fiat готовится выпустить целое новое семейство компактных моделей. Они появятся в ближайшие пять лет и практически полностью изменят модельный ряд итальянской марки. Об этом СЕО Fiat Оливье Франсуа рассказал британскому изданию Auto Express.

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По его словам, новые Fiat будут построены на платформах СМР и е-СМР концерна Stellantis, которую используют Opel Corsa и Mokka, Peugeot 208 и 2008. Все авто будут компактными – длиной от 3,7 до 4,3 м. Не обойдется и без гибридных и электрических версий моделей.

[ + – ] Дизайн новых авто будет выдержан в духе концепт-кара Fiat Centoventi Фото: Stellantis

Первым в 2023 году дебютирует новое поколение Fiat Panda. Модель обещают сделать доступнее, а ее угловатый дизайн выполнят в духе концепт-кара Centoventi 2019 года. В таком же стиле выполнят и субкомпактный кроссовер длиной около 4 м, который последует за Panda. Не исключено, что его назовут Punto. Обе модели планируют выпускать на предприятии в Польше.

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Далее выпустят городской хэтчбек В-класса и кроссовер покрупнее – размером с нынешний Fiat 500X (его концепт покажут уже в нынешнем году). К слову, новый Fiat 500X также появится, но кроссовер, скорее всего, станет купеобразным.

Ранее Фокус рассказывал, что концерн Stellantis собирается вдохнуть новую жизнь в другую итальянскую марку – Lancia. Она переориентируется на выпуск электромобилей.