Fiat наповнить ринок новими моделями: які авто представлять

Незабаром Fiat практично повністю оновить свою лінійку. Допоможуть у цьому партнери концерну Stellantis.

Fiat готується випустити цілу нову родину компактних моделей. Вони з'являться протягом п'яти років і практично повністю змінять модельний ряд італійської марки. Про це СЕО Fiat Олів'є Франсуа розповів британському виданню Auto Express.

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За його словами, нові Fiat будуть побудовані на платформах БМР та е-БМР концерну Stellantis, яку використовують Opel Corsa та Mokka, Peugeot 208 та 2008. Усі авто будуть компактними — довжиною від 3,7 до 4,3 м. Не обійдеться і без гібридних та електричних версій моделей.

[ + – ] Дизайн нових авто буде витриманий на кшталт концепт-кара Fiat Centoventi Фото: Stellantis

Першим у 2023 році дебютує нове покоління Fiat Panda. Модель обіцяють зробити доступнішою, а її незграбний дизайн виконають на кшталт концепт-кара Centoventi 2019 року. У такому ж стилі виконають і субкомпактний кросовер довжиною майже 4 м, який піде за Panda. Не заперечують, що його назвуть Punto. Обидві моделі планують випускати на підприємстві в Польщі.

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Далі випустять міський хетчбек В-класу та більший кросовер — розміром із нинішній Fiat 500X (його концепт покажуть вже в нинішньому році). До речі, новий Fiat 500X з'явиться, але кросовер, швидше за все, стане купеподібним.

Раніше Фокус розповідав, що концерн Stellantis має намір вдихнути нове життя в іншу італійську марку — Lancia. Вона переорієнтовується на випуск електромобілів.