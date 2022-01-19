Китайский УАЗ: изображения и подробности нового брутального внедорожника BAW BJ212

BAW BJ212 придет на смену внедорожнику Beijing, созданному на базе УАЗ. Он сохранит рамную конструкцию и рубленный дизайн.

Опубликованы официальные изображения BAW BJ212 второго поколения. Китайский внедорожник должны представить летом, а в производство он поступит в 2023 году. Его готовят для свободной продажи, а также для использования в китайской армии. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

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[ + – ] Линейка будет включать трех- и пятидверную версии, а также пикап Фото: CarNewsChina

Новый BAW BJ212 станет преемником Beijing BJ212, который, по сути, был китайским вариантом УАЗ. Первое поколение модели появилось еще в 1965 году и действительно использовало рамное шасси и агрегаты советских ГАЗ-69 и УАЗ-469. Выпускать его прекратят в ближайшее время.

Новичок сохранит знакомый брутальный дизайн и рамную конструкцию, но станет современнее и уже не будет иметь ничего общего с УАЗ. Запланированы трехдверный и пятидверный внедорожники, а также пикап.

[ + – ] BAW BJ212 сохранит знакомый дизайн Фото: CarNewsChina

Размеры нового BAW BJ212:

Длина – 4235 мм

Ширина – 1830 мм

Высота – 1910 мм

Колесная база – 2460 мм

Масса – 1550-1650 кг (в зависимости от версии)

В салоне преобладают рубленные формы. Более дорогие версии получат сенсорный дисплей мультимедийной системы.

[ + – ] Более дорогие версии получат сенсорный дисплей Фото: CarNewsChina

На выбор предложат бензиновые четверки объемом 2,0 л (атмосферную и турбированную) и 2,4 л (только турбо). Характеристики BAW BJ212 не раскрывают, известно лишь, что максимальная скорость превысит 130 км/ч.

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Внедорожник будет доступен с 5-ступенчатой механической и 8-ступенчатой автоматической КПП. Полный привод дополнят понижающей передачей и блокировками дифференциалов.

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