Китайський УАЗ: зображення та подробиці нового брутального позашляховика BAW BJ212

BAW BJ212 прийде на зміну позашляховику Beijing, створеному на базі УАЗ. Він збереже рамну конструкцію та рубаний дизайн.

Опубліковано офіційні зображення BAW BJ212 другого покоління. Китайський позашляховик мають представити влітку, а у виробництво він надійде 2023 року. Його готують для вільного продажу, а також для використання в китайській армії. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

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[ + – ] Лінійка буде включати три- та п'ятидверну версії, а також пікап Фото: CarNewsChina

Новий BAW BJ212 стане наступником Beijing BJ212, який по суті був китайським варіантом УАЗ. Перше покоління моделі з'явилося ще в 1965 році і справді використало рамне шасі та агрегати радянських ГАЗ-69 та УАЗ-469. Випускати його припинять найближчим часом.

Новачок збереже знайомий брутальний дизайн і рамну конструкцію, але стане сучаснішим і вже не матиме нічого спільного з УАЗ. Заплановано тридверний та п'ятидверний позашляховики, а також пікап.

[ + – ] BAW BJ212 збереже знайомий дизайн Фото: CarNewsChina

Розміри нового BAW BJ212:

Довжина – 4235 мм

Ширина – 1830 мм

Висота – 1910 мм

Колісна база – 2460 мм

Маса – 1550-1650 кг (залежно від версії)

У салоні переважають рубані форми. Більш дорогі версії отримають сенсорний екран мультимедійної системи.

[ + – ] Більш дорогі версії отримають сенсорний дисплей Фото: CarNewsChina

На вибір запропонують бензинові четвірки об'ємом 2,0 л (атмосферну та турбовану) та 2,4 л (тільки турбо). Характеристики BAW BJ212 не розкривають, відомо лише, що максимальна швидкість перевищить 130 км/год.

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Позашляховик буде доступний з 5-ступеневою механічною та 8-ступеневою автоматичною КПП. Повний привід доповнять знижувальною передачею та блокуванням диференціалів.

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