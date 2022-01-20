Стали известны самые популярные цвета авто в Украине за 2021 год

Предпочтения украинцев в 2021 году кардинально не изменились. Вкусы автолюбителей совпадают с мировыми трендами.

Названы самые популярные среди украинцев автомобильные цвета. Статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром" на основе данных о 103,3 тыс. новых легковых авто, проданных в 2021 году.

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В прошлом году каждый третий новый автомобиль (33%) был белым – этот цвет остается в лидерах уже не один год. Больше всего в белом окрасе купили кроссоверов Renault Duster.

[ + – ] Большинство Kia Sportage в Украине покупают серыми Фото: Kia

На втором месте – серый цвет, он занимает 28% на рынке. Чаще всего в 2021 году украинцы покупали серые Kia Sportage.

Третье место и 15% рынка – у черных авто. Среди них лидирует внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

[ + – ] Среди черных авто лидирует Toyota Land Cruiser Prado Фото: Toyota

Четвертым стал синий цвет (9% авто) и этот окрас оказался популярен среди покупателей Kia Sportage. Замыкает ТОП-5 коричневый цвет – таких авто продали 6% от общего количества и больше всего среди них Nissan X-Trail.

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Предпочтения украинских автолюбителей совпадают с глобальными трендами. В мире за 2021 год также лидируют белый, серый и черный цвета.

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