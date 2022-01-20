Стали відомі найпопулярніші кольори авто в Україні за 2021 рік
Уподобання українців у 2021 році кардинально не змінилися. Смаки автолюбителів збігаються зі світовими трендами.
Названо найпопулярніші серед українців автомобільні кольори. Статистику опублікувала асоціація "Укравтопром" на основі даних про 103,3 тис. нових легкових авто, проданих у 2021 році.
Минулого року кожен третій новий автомобіль (33%) був білим – цей колір залишається у лідерах уже не один рік. Найбільше у білому забарвленні купили кросоверів Renault Duster.
На другому місці – сірий колір, він посідає 28% на ринку. Найчастіше у 2021 році українці купували сірі Kia Sportage.
Третє місце та 15% ринку – у чорних авто. Серед них лідирує позашляховик Toyota Land Cruiser Prado.
Четвертим став синій колір (9% авто), і це забарвлення виявилося популярним серед покупців Kia Sportage. Замикає ТОП-5 коричневий колір – таких авто продали 6% від загальної кількості та найбільше серед них Nissan X-Trail.Важливо
Уподобання українських автолюбителів збігаються з глобальними трендами. У світі за 2021 рік також лідирують білий, сірий та чорний кольори.
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