Lamborghini продаст цифровые произведения искусства, выполненные по технологии NFT

Производитель люксовых авто отправил на МКС в 2019 году углеродный композит, чтобы вернуть его и распилить на пять частей.

Компания Lamborghini собирается продать материал, используемый для кузовов гоночных авто, который отправляла на МКС два с половиной года назад, пяти новым владельцам. Каждому куску материала будет соответствовать уникальное цифровое изображение, выполненное по технологии NFT. Об этом сообщает издание Ledger Insights.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

[ + – ] Все пять цифровых ключей продадут с аукциона Фото: Lamborghini

Выпускающая автомобили премиум-сегмента компания Lamborghini вернула с МКС кусок композита из углеродных волокон, который отправила в космос в 2019 году. Теперь техники компании собираются разделить этот материал на пять частей, и на каждой из них разместят QR-код.

Все вместе — композит и код — представители компании называют цифровым космическим ключом. Считав этот код, можно посредством технологии невзаимозаменяемых токенов (NFT) получить доступ к уникальному цифровому художественному изображению.

Все пять цифровых космических ключей Lamborghini собирается продать на аукционе. Это мероприятие — часть совместной программы с компанией NFT PRO, которая управляет цифровыми активами производителя авто.

[ + – ] Композит отправили в космос в 2019 году Фото: Lamborghini

Эксперты аукционного бизнеса прогнозируют значительный рост начальной стоимости космических ключей в ходе аукционных торгов, учитывая ограниченное предложение предметов этой коллекции. Какой именно аукционный дом будет выбран для мероприятия, пока не сообщается, Lamborghini любит создавать загадочную атмосферу вокруг связанных со своим брендом событий.

Важно

Lamborghini выпустит суперкар для украинских дорог: первые живые фото

Углеродный композит, используемый в автомобильной промышленности, был выбран в качестве материала для предметов коллекции, поскольку Lamborghini является его ведущим мировым производителем.

[ + – ] Эксперты предрекают рост цены цифровых ключей в ходе торгов Фото: Lamborghini

В 2020 году производитель люксовых авто выпустил серию цифровых почтовых марок. Lamborghini также известна тем, что использует технологию блокчейна, чтобы устанавливать подлинность винтажных автомобилей, пользующихся большим спросом у коллекционеров.

Ранее Фокус сообщал, что виртуальные аналоги сумок известного бренда Birkin, распространяемые с помощью технологии NFT, оказались подделкой. Теперь компания, производящая сумки, подала на изготовителя этих цифровых объектов в суд, утверждая, что тот успел незаконно заработать на их продаже более $40 тысяч.