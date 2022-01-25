Новый Porsche Cayenne 2022 рассекречен перед премьерой: что изменится в кроссовере
Porsche Cayenne обновится внешне и внутри. Двигатели кроссовера станут мощнее.
В Швеции во время зимних тестов засняли новый Porsche Cayenne. Кроссовер пройдет плановый фейслифтинг и будет представлен в первом полугодии нынешнего года. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Porsche Cayenne 2022 тестируют без камуфляжа, что дает возможность рассмотреть его дизайн. Кроссовер не слишком изменился внешне – ему обновили фары, решетку радиатора и бамперы. Сзади заменена дверь багажника и установлены более широкие фонари.Важно
Главное новшество в салоне Porsche Cayenne 2022 – современная виртуальная панель приборов, как у электрокара Taycan. Автомобиль также получил новые руль и селектор КПП, а еще для него разработали улучшенную мультимедийную систему с беспроводными Android Auto и Apple CarPlay.
Двигатели Porsche Cayenne, скорее всего, останутся прежними, но получат прибавку в мощности. Модель будет доступна с бензиновыми турбомоторами объемом 2,9 и 4,0 л, также останутся в предложении подзаряжаемые гибриды. Извествно, что топовому Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid повысят отдачу до 700 л. с.
Ранее Фокус сообщал, что Porsche Cayenne получил роскошную версию. У нее особый дизайн и расширенная комплектация.
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