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Новий Porsche Cayenne 2022 розсекречено перед прем'єрою: що зміниться в кросовері

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Porsche Cayenne 2022, новий Porsche Cayenne, Porsche Cayenne, кросовер Porsche Cayenne
Фото: carscoops.com | Porsche Cayenne пройде фейсліфтинг

Porsche Cayenne оновиться зовні та всередині. Двигуни кросовера стануть потужнішими.

У Швеції під час зимових випробувань зняли новий Porsche Cayenne. Кросовер пройде плановий фейсліфтинг і буде представлений у першому півріччі цього року. Про це повідомляє сайт "Carscoops".

Porsche Cayenne 2022, новий Porsche Cayenne, Porsche Cayenne, кросовер Porsche Cayenne
Ззаду в кросовера нові двері багажника
Фото: carscoops.com

Porsche Cayenne 2022 тестують без камуфляжу, що дозволяє розглянути його дизайн. Кросовер не надто змінився зовні — йому оновили фари, решітку радіатора та бампери. Ззаду замінено двері багажника та встановлені ширші ліхтарі.

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Головна новинка в салоні Porsche Cayenne 2022 — сучасна віртуальна панель приладів, як в електрокара Taycan. Автомобіль також отримав нові кермо та селектор КПП, а ще для нього розробили покращену мультимедійну систему з бездротовими Android Auto й Apple CarPlay.

Porsche Cayenne 2022, новий Porsche Cayenne, Porsche Cayenne, кросовер Porsche Cayenne
Porsche Cayenne 2022 отримає віртуальний щиток приладів
Фото: carscoops.com

Двигуни Porsche Cayenne, швидше за все, залишаться колишніми, але отримають збільшення потужності. Модель буде доступна з бензиновими турбомоторами об'ємом 2,9 і 4,0 л, також залишаться в пропозиції гібриди, що заряджаються. Відомо, що топовий Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid підвищать віддачу до 700 к. с.

Раніше Фокус повідомляв, що Porsche Cayenne отримав розкішну версію. У неї особливий дизайн і розширена комплектація.

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