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Новую заряженную Skoda показали на первых изображениях

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Фото: Skoda | Skoda Fabia Monte Carlo отличается особой решеткой радиатора и тонированными фарами

Skoda Fabia Monte Carlo – спортивная версия хэтчбека с измененным дизайном и расширенной комплектацией.

Линейку Skoda Fabia 2022 расширит спортивная версия Monte Carlo. Хэтчбек должны представить в первом полугодии нынешнего года. Первые рендеры модели опубликовал официальный сайт Skoda.

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Хэтчбек получил 18-дюймовые диски
Фото: Skoda

Новая Skoda Fabia Monte Carlo отличается от стандартного хэтчбека черной решеткой радиатора, тонированными фарами и особым передним бампером с увеличенными воздухозаборниками. Кроме того, установлены 18-дюймовые колесные диски, а крыша и зеркала заднего вида окрашены в черный цвет.

В салоне хэтчбека появились контрастные ярко-красные вставки и накладки "под карбон". Кроме того, установлены опционные виртуальная панель приборов и большой 9,2-дюймовый сенсорный дисплей. Также известно, что комплектация Skoda Fabia Monte Carlo будет очень богатой.

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В салоне появились ярко-красные вставки
Фото: Skoda

Заряженную Skoda, скорее всего, будут комплектовать топовым 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л. с. и 6-ступенчатой механической КПП и 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями DSG. Такая Fabia разгоняется до 100 км/ч за 7,9 с и развивает 225 км/ч. Кроме того, перенастроят рулевое управление и подвеску авто.

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Monte Carlo станет самой дорогой версией Skoda Fabia 2022. Ее цена составит около 20 тыс. евро.

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