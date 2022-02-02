Нову заряджену Skoda показали на перших зображеннях
Skoda Fabia Monte Carlo — спортивна версія хетчбека зі зміненим дизайном і розширеною комплектацією.
Лінійку Skoda Fabia 2022 розширить спортивна версія Monte Carlo. Хетчбек мають представити у першому півріччі цього року. Перші рендери моделі опублікував офіційний сайт Skoda.
Нова Skoda Fabia Monte Carlo відрізняється від стандартного хетчбека чорною решіткою радіатора, тонованими фарами та спеціальним переднім бампером зі збільшеними повітрозабірниками. Крім того, встановлені 18-дюймові колісні диски, а дах і дзеркала заднього виду пофарбовані у чорний колір.
У салоні хетчбека з'явилися контрастні яскраво-червоні вставки та накладки "під карбон". Крім того, встановлені опційні віртуальні панелі приладів і великий 9,2-дюймовий сенсорний дисплей. Також відомо, що комплектація Skoda Fabia Monte Carlo буде дуже багатою.
Заряджену Skoda, швидше за все, комплектуватимуть топовим 1,5-літровим бензиновим турбомотором потужністю 150 к. с. і 6-ступінчастою механічною КПП та 7-ступінчастим роботом із двома зчепленнями DSG. Така Fabia розганяється до 100 км/год за 7,9 с і розвиває 225 км/год. Крім того, переналаштують кермо та підвіску авто.Важливо
Monte Carlo стане найдорожчою версією Skoda Fabia 2022. Її ціна становитиме приблизно 20 тис. євро.
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