Нову заряджену Skoda показали на перших зображеннях

Skoda Fabia Monte Carlo — спортивна версія хетчбека зі зміненим дизайном і розширеною комплектацією.

Лінійку Skoda Fabia 2022 розширить спортивна версія Monte Carlo. Хетчбек мають представити у першому півріччі цього року. Перші рендери моделі опублікував офіційний сайт Skoda.

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[ + – ] Хетчбек отримав 18-дюймові диски Фото: Skoda

Нова Skoda Fabia Monte Carlo відрізняється від стандартного хетчбека чорною решіткою радіатора, тонованими фарами та спеціальним переднім бампером зі збільшеними повітрозабірниками. Крім того, встановлені 18-дюймові колісні диски, а дах і дзеркала заднього виду пофарбовані у чорний колір.

У салоні хетчбека з'явилися контрастні яскраво-червоні вставки та накладки "під карбон". Крім того, встановлені опційні віртуальні панелі приладів і великий 9,2-дюймовий сенсорний дисплей. Також відомо, що комплектація Skoda Fabia Monte Carlo буде дуже багатою.

[ + – ] У салоні з'явилися яскраво-червоні вставки Фото: Skoda

Заряджену Skoda, швидше за все, комплектуватимуть топовим 1,5-літровим бензиновим турбомотором потужністю 150 к. с. і 6-ступінчастою механічною КПП та 7-ступінчастим роботом із двома зчепленнями DSG. Така Fabia розганяється до 100 км/год за 7,9 с і розвиває 225 км/год. Крім того, переналаштують кермо та підвіску авто.

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Monte Carlo стане найдорожчою версією Skoda Fabia 2022. Її ціна становитиме приблизно 20 тис. євро.

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