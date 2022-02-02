Рассекречен самый экстремальный кроссовер Hyundai: он снимется в кино (видео)

Hyundai Tucson подготовили к серьезному бездорожью. У него увеличен клиренс и установлены внедорожные шины.

Опубликованы первые фото и видео Hyundai Tucson ‘Beast’. Кроссовер создали специально для нового фильма Uncharted ("Неизведанное"), украинская премьера которого запланирована на 10 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Hyundai.

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Новый Hyundai Tucson ‘Beast’ разработали специалисты калифорнийского дизайн-центра марки в сотрудничестве с Sony Pictures. За основу взят обычный Hyundai Tucson 2022 года, но его внедорожные способности существенно улучшены.

[ + – ] Автомобиль создали в калифорнийской дизайн-студии Hyundai Фото: Hyundai

Автомобилю увеличили клиренс, добавили стальные дуги и шноркель. На крыше появился багажник, а на порогах — подножки. Также установлены внедорожные шины Toyo Nitto A/T – для этого понадобились расширители арок. Разработчики утверждают, что с точки зрения проходимости это лучший кроссовер Hyundai.

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Помимо Beast, в фильме засветится и стандартный Hyundai Tucson. Кроме того, можно будет увидеть Genesis G80, G90 и GV80.

[ + – ] Hyundai Tucson "Beast" появится в фильме Uncharted ("Неизведанное")

К слову, Hyundai Tucson ‘Beast’ – не первый кроссовер марки, ставший киногероем. Ранее электрокар Hyundai Ioniq 5 снялся в новой части киносаги о Спайдермене.

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