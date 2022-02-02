Розсекречений найекстремальніший кросовер Hyundai: він зніметься в кіно (відео)

Hyundai Tucson підготували до серйозного бездоріжжя. У нього збільшено кліренс і встановлені позашляхові шини.

Опубліковано перші фото та відео Hyundai Tucson 'Beast'. Кросовер створили спеціально для нового фільму Uncharted ("Невідоме"), українська прем'єра якого запланована на 10 лютого. Про це повідомляє пресслужба Hyundai.

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Новий Hyundai Tucson 'Beast' розробили фахівці каліфорнійського дизайн-центру марки в співпраці із Sony Pictures. За основу взято звичайний Hyundai Tucson 2022 року, але його позашляхові можливості значно покращені.

[ + – ] Автомобіль створили в каліфорнійській дизайн-студії Hyundai Фото: Hyundai

Автомобілю збільшили кліренс, додали сталеві дуги та шноркель. На даху з'явився багажник, а на порогах – підніжки. Також встановлено позашляхові шини Toyo Nitto A/T – для цього знадобилися розширювачі арок. Розробники стверджують, що з погляду прохідності це найкращий кросовер Hyundai.

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Крім Beast, у фільмі засвітиться стандартний Hyundai Tucson. Крім того, можна буде побачити Genesis G80, G90 та GV80.

[ + – ] Hyundai Tucson "Beast" з'явиться у фільмі Uncharted ("Невідоме")

До речі, Hyundai Tucson 'Beast' – не перший кросовер марки, який став кіногероєм. Раніше електрокар Hyundai Ioniq 5 знявся в новій частині кіносаги про Спайдермена.

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