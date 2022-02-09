Впервые в истории: в Украине начинается выпуск бензина А-98 и жидкости AdBlue для дизелей

Кременчугский нефтеперерабатывающий завод начал выпуск бензина А-98, а черкасский "Азот" запускает производство мочевины AdBlue.

Украинские предприятия осваивают выпуск новых современных видов горюче-смазочных материалов. Так, впервые в истории страны наладят производство высокооктанового бензина А-98 и жидкости AdBlue.

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Первую партию А-98 в количестве 2000 тонн уже выпустил Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. В компании "Укрнафта" сообщили, что бензин соответствует требованиям ДСТУ 7687:2015 и требованиями Технического регламента. Вскоре он появится на АЗС. Для справки: сейчас цена А-98 в Украине составляет примерно 40-41 гривен за литр.

Выпуск А-98 стал возможен после того, как в 2020 году запустили установки низкотемпературной изомеризации, а в 2021 году заменили установки каталитического риформинга каталитических систем.

[ + – ] AdBlue - жидкость, снижающая токсичность выхлопа дизелей Фото: Depositphotos

Ранее бензин А-98 в Украине был из Литвы и Беларуси, однако с февраля Беларусь перекрыла железнодорожный транзит литовского топлива в Украину и его на рынке станет меньше.

Жидкость AdBlue для дизелей запускает в производство черкасский "Азот". Напомним, что это реагент, очищающий выхлопные газы и он является обязательным для дизельных двигателей стандарта Евро-6.

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AdBlue являет собой водный раствор карбамида (мочевины) и, как правило, его выпускают именно азотные заводы. Глава правления предприятия Виталий Скляров оценивает потребность украинского рынка в жидкости на уровне 35-45 тыс. тонн в год.

В Черкассах готовы производить 10 тыс. тонн в год, причем украинская AdBlue будет существенно дешевле импортной. Предприятие сейчас ведет переговоры с Ассоциацией автомобильной промышленности Германии VDA (она разработала этот реагент) о проведении аудита и выдачи лицензии на использование бренда AdBlue.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине снова подорожали бензин и дизель. Причина — рост мировых цен на нефть.