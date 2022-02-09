Уперше в історії: в Україні розпочинається випуск бензину А-98 та рідини AdBlue для дизелів

Кременчуцький нафтопереробний завод розпочав випуск бензину А-98, а черкаський "Азот" запускає виробництво сечовини AdBlue.

Українські підприємства освоюють випуск нових сучасних видів паливно-мастильних матеріалів. Так, уперше в історії країни налагодять виробництво високооктанового бензину А-98 і рідини AdBlue.

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Першу партію А-98 у кількості 2 000 тонн уже випустив Кременчуцький нафтопереробний завод. У компанії "Укрнафта" повідомили, що бензин відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 і вимогам Технічного регламенту. Незабаром він з'явиться на АЗС. Довідково: зараз ціна А-98 в Україні становить приблизно 40-41 гривню за літр.

Випуск А-98 став можливим після того, як у 2020 році запустили установки низькотемпературної ізомеризації, а в 2021 році замінили установки каталітичного риформінгу каталітичних систем.

[ + – ] AdBlue – рідина, що знижує токсичність вихлопу дизелів Фото: Depositphotos

Раніше бензин А-98 в Україні був із Литви та Білорусі, проте з лютого Білорусь перекрила залізничний транзит литовського палива в Україну і його на ринку поменшає.

Рідину AdBlue для дизелів запускає у виробництво черкаський "Азот". Нагадаємо, що це реагент, який очищає вихлопні гази і є обов'язковим для дизельних двигунів стандарту Євро-6.

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AdBlue є водним розчином карбаміду (сечовини) і, як правило, його випускають саме азотні заводи. Голова правління підприємства Віталій Скляров оцінює потребу українського ринку рідини на рівні 35-45 тис. тонн на рік.

У Черкасах готові виробляти 10 тис. тонн на рік, причому українська AdBlue буде істотно дешевшою за імпортну. Підприємство зараз веде переговори з Асоціацією автомобільної промисловості Німеччини VDA (вона розробила цей реагент) щодо проведення аудиту та видавання ліцензії на використання бренду AdBlue.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні знову подорожчали бензин і дизель. Причина — зростання світових нафтових цін.