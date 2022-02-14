Неприметная 22-летняя Skoda Felicia продается по цене нового Toyota Prado

Skoda Felicia отлично сохранилась и не требует вложений. За 22 года она проехала всего 14 тыс. км.

В Чехии на продажу выставили Skoda Felicia 2000 года. За старый хэтчбек просят 1 миллион чешских крон ($46 738). Об этом сообщает сайт Autoviva.

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Цена Skoda Felicia немалая – на уровне нового Toyota Land Cruiser Prado. Как правило, подобные автомобили дешевле примерно в 15-20 раз.

Впрочем, в данном случае на продажу выставлена настоящая капсула времени. За 22 года эта Skoda Felicia проехала чуть больше 14 тыс. км. Автомобиль хранили в гараже и он отлично сохранился. В объявлении указано, что у него родные шины и лакокрасочное покрытие.

[ + – ] Skoda Felicia - первая модель, созданная в составе концерна Volkswagen [ + – ] Лакокрасочное покрытие хорошо сохранилось [ + – ] В салоне нет даже электростеклоподъемников [ + – ] О хэтчбеке заботились и хранили его в гараже [ + – ] Пробег авто - немногим больше 14 тыс. км

Хэтчбек оснащен 1,3-литровым бензиновым двигателем мощностью 68 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. В авто нет даже электростеклоподъемников, но установлены магнитола и водительская подушка безопасности.

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Skoda Felicia выпускали с 1994 по 2001 годы, и она стала первой моделью марки, разработанной под крылом концерна Volkswagen. Felicia – серьезно доработанная версия Skoda Favorit. Всего выпустили около 1,4 миллионов хэтчбеков и универсалов.

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