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Неприметная 22-летняя Skoda Felicia продается по цене нового Toyota Prado

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Skoda Felicia продают за 46,7 тыс. долларов

Skoda Felicia отлично сохранилась и не требует вложений. За 22 года она проехала всего 14 тыс. км.

В Чехии на продажу выставили Skoda Felicia 2000 года. За старый хэтчбек просят 1 миллион чешских крон ($46 738). Об этом сообщает сайт Autoviva.

Цена Skoda Felicia немалая – на уровне нового Toyota Land Cruiser Prado. Как правило, подобные автомобили дешевле примерно в 15-20 раз.

Впрочем, в данном случае на продажу выставлена настоящая капсула времени. За 22 года эта Skoda Felicia проехала чуть больше 14 тыс. км. Автомобиль хранили в гараже и он отлично сохранился. В объявлении указано, что у него родные шины и лакокрасочное покрытие.

Skoda Felicia 2000, Skoda Felicia, купить Skoda Felicia, пробег Skoda Felicia, капсула времени
Skoda Felicia - первая модель, созданная в составе концерна Volkswagen
Skoda Felicia 2000, Skoda Felicia, купить Skoda Felicia, пробег Skoda Felicia, капсула времени
Лакокрасочное покрытие хорошо сохранилось
Skoda Felicia 2000, Skoda Felicia, купить Skoda Felicia, пробег Skoda Felicia, капсула времени
В салоне нет даже электростеклоподъемников
Skoda Felicia 2000, Skoda Felicia, купить Skoda Felicia, пробег Skoda Felicia, капсула времени
О хэтчбеке заботились и хранили его в гараже
Skoda Felicia 2000, Skoda Felicia, купить Skoda Felicia, пробег Skoda Felicia, капсула времени
Пробег авто - немногим больше 14 тыс. км
Skoda Felicia 2000, Skoda Felicia, купить Skoda Felicia, пробег Skoda Felicia, капсула времени
Skoda Felicia 2000, Skoda Felicia, купить Skoda Felicia, пробег Skoda Felicia, капсула времени
Skoda Felicia 2000, Skoda Felicia, купить Skoda Felicia, пробег Skoda Felicia, капсула времени
Skoda Felicia 2000, Skoda Felicia, купить Skoda Felicia, пробег Skoda Felicia, капсула времени
Skoda Felicia 2000, Skoda Felicia, купить Skoda Felicia, пробег Skoda Felicia, капсула времени

Хэтчбек оснащен 1,3-литровым бензиновым двигателем мощностью 68 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. В авто нет даже электростеклоподъемников, но установлены магнитола и водительская подушка безопасности.

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Skoda Felicia выпускали с 1994 по 2001 годы, и она стала первой моделью марки, разработанной под крылом концерна Volkswagen. Felicia – серьезно доработанная версия Skoda Favorit. Всего выпустили около 1,4 миллионов хэтчбеков и универсалов.

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