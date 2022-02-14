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Непримітна 22-річна Skoda Felicia продається за ціною нової Toyota Prado

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Skoda Felicia 2000, Skoda Felicia, купити Skoda Felicia, пробіг Skoda Felicia, капсула часу
Skoda Felicia продають за 46,7 тис. доларів

Skoda Felicia чудово збереглася і не вимагає вкладень. За 22 роки вона проїхала лише 14 тис. км.

У Чехії на продаж виставили Skoda Felicia 2000 року. За старий хетчбек просять 1 мільйон чеських крон ($46 738). Про це повідомляє сайт Autoviva.

Ціна Skoda Felicia чимала — на рівні нового Toyota Land Cruiser Prado. Як правило, подібні автомобілі дешевші приблизно в 15-20 разів.

Втім, у цьому випадку на продаж виставлено справжню капсулу часу. За 22 роки ця Skoda Felicia проїхала трохи більше ніж 14 тис. км. Автомобіль зберігали в гаражі і він у гарному стані. В оголошенні зазначено, що має рідні шини і лакофарбове покриття.

Skoda Felicia — перша модель, створена у складі концерну Volkswagen
Skoda Felicia — перша модель, створена у складі концерну Volkswagen
Лакофарбове покриття добре збереглося
Лакофарбове покриття добре збереглося
У салоні немає навіть електросклопідйомників
У салоні немає навіть електросклопідйомників
Про хетчбек дбали і зберігали його в гаражі
Про хетчбек дбали і зберігали його в гаражі
Пробіг авто — трохи більше 14 тис. км.
Пробіг авто — трохи більше 14 тис. км.
Skoda Felicia — перша модель, створена у складі концерну Volkswagen
Лакофарбове покриття добре збереглося
У салоні немає навіть електросклопідйомників
Про хетчбек дбали і зберігали його в гаражі
Пробіг авто — трохи більше 14 тис. км.

Хетчбек оснащений 1,3-літровим бензиновим двигуном потужністю 68 к. с. та 5-ступеневою механічною КПП. В авто немає навіть електросклопідйомників, але встановлені магнітола та подушка безпеки водія.

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Skoda Felicia випускали з 1994 до 2001 року, і вона стала першою моделлю марки, розробленою під крилом концерну Volkswagen. Felicia – серйозно доопрацьована версія Skoda Favorit. Усього випустили близько 1,4 мільйона хетчбеків та універсалів.

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