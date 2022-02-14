Народные умельцы построили яркий спорткар в британском стиле на базе Запорожца

Спорткар напоминает Lotus Elan 90-х, но построен на агрегатах Запорожца и оснащен скромным 1,2-литровым двигателем.

В интернете опубликованы фото оригинального самодельного спортивного автомобиля. В его основе лежат агрегаты дешевого подержанного Запорожца. Об этом сообщает сайт Carakoom.

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[ + – ] В основе авто - трубчатая рама Фото: Carakoom

При взгляде на автомобиль трудно поверить, что он создан на базе ЗАЗ-968М. У родстера полностью новый кузов из стекловолокна. Угловатый клиновидный дизайн с выдвижными фарами выполнен в духе британского Lotus Elan 90-х.

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В основе автомобиля лежит самодельная трубчатая рама. На фото можно разглядеть детали салона – трехспицевый спортивный руль и щиток приборов с крупными циферблатами.

[ + – ] Двигатель ЗАЗ остался без изменений Фото: Carakoom

Известно, что двигатель ЗАЗ-968М остался без доработки, а это значит, что 1,2-литровая четверка развивает всего 45 л. с. Как и у Запорожца, мотор размещен в заднем свесе кузова и вращает задние колеса. В паре с ним работает 4-ступенчатая механическая КПП. Часть деталей подвески остались от ЗАЗ, а вот тормоза – современные, дисковые.

[ + – ] Lotus Elan выступил в качестве образца для подражания для создателей спорткара Фото: Motor1.com

Реализация проекта пока приостановлена, так как у его создателей возникли проблемы. На данный момент неясно, удастся ли достроить автомобиль.

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