Народні умільці збудували яскравий спорткар у британському стилі на базі "Запорожця"
Спорткар нагадує Lotus Elan 90-х, але побудований на агрегатах "Запорожця" й оснащений скромним 1,2-літровим двигуном.
В інтернеті опубліковано фото оригінального саморобного спортивного автомобіля. У його основі лежать агрегати дешевого старого "Запорожця". Про це повідомляє сайт Carakoom.
При погляді на автомобіль важко повірити, що його створено на базі ЗАЗ-968М. У родстера повністю новий кузов зі скловолокна. Кутастий клиноподібний дизайн із висувними фарами виконаний у дусі британського Lotus Elan 90-х.Важливо
В основі автомобіля лежить саморобна трубчаста рама. На фото можна розглянути деталі салону – триспицеве спортивне кермо та щиток приладів із великими циферблатами.
Відомо, що двигун ЗАЗ-968М залишився без доопрацювання, а це означає, що 1,2-літрова четвірка розвиває лише 45 к. с. Як і в "Запорожця", мотор розміщений у задньому обвісі кузова й обертає задні колеса. У парі з ним працює 4-ступінчаста механічна КПП. Частина деталей підвіски залишилася від ЗАЗ, а ось гальма – сучасні, дискові.
Реалізація проєкту поки що призупинена, оскільки в його творців виникли проблеми. Наразі незрозуміло, чи вдасться добудувати автомобіль.
Раніше Фокус розповідав про спортивний електромобіль "Запорожець". Він розганяється до 100 км/год менше ніж за 4 секунди.
А також про українця, котрий сам збудував вражаючий всюдихід.