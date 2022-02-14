Народні умільці збудували яскравий спорткар у британському стилі на базі "Запорожця"

Спорткар нагадує Lotus Elan 90-х, але побудований на агрегатах "Запорожця" й оснащений скромним 1,2-літровим двигуном.

В інтернеті опубліковано фото оригінального саморобного спортивного автомобіля. У його основі лежать агрегати дешевого старого "Запорожця". Про це повідомляє сайт Carakoom.

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[ + – ] В основі авто – трубчаста рама Фото: Carakoom

При погляді на автомобіль важко повірити, що його створено на базі ЗАЗ-968М. У родстера повністю новий кузов зі скловолокна. Кутастий клиноподібний дизайн із висувними фарами виконаний у дусі британського Lotus Elan 90-х.

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В основі автомобіля лежить саморобна трубчаста рама. На фото можна розглянути деталі салону – триспицеве спортивне кермо та щиток приладів із великими циферблатами.

[ + – ] Двигун ЗАЗ залишився без змін Фото: Carakoom

Відомо, що двигун ЗАЗ-968М залишився без доопрацювання, а це означає, що 1,2-літрова четвірка розвиває лише 45 к. с. Як і в "Запорожця", мотор розміщений у задньому обвісі кузова й обертає задні колеса. У парі з ним працює 4-ступінчаста механічна КПП. Частина деталей підвіски залишилася від ЗАЗ, а ось гальма – сучасні, дискові.

[ + – ] Lotus Elan виступив як зразок для наслідування для творців спорткара Фото: Motor1.com

Реалізація проєкту поки що призупинена, оскільки в його творців виникли проблеми. Наразі незрозуміло, чи вдасться добудувати автомобіль.

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