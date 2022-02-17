В Беларуси показали первый электрогрузовик: у него необычная кабина и мотор от троллейбуса

Vitovit II Truck С45100 использует электромотор от троллейбуса и китайскую батарею. Запас хода — 200 км.

Белорусская компания BKM Holding, специализирующаяся на выпуске троллейбусов и электробусов, представила свой первый электрогрузовик Vitovit II Truck С45100. Его планируют продавать по цене около 150 тыс. долларов, сообщает onliner.

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Проект разрабатывали с 2017 года и многие детали Vitovit II Truck С45100 позаимствованы у троллейбусов и электробусов. Поначалу показали фургон с грузовым отсеком объемом 44 куб. м и грузоподъемностью 7,8 тонны.

[ + – ] Грузоподъемность электромобиля - 7,8 тонны Фото: onliner

Размеры Vitovit II Truck С45100:

Длина – 10,5 м

Ширина – 2,6 м

Высота – 4,0 м

Кабина грузовика получила нестандартную компоновку с водительским местом по центру и двумя пассажирскими сиденьями по бокам. На передней панели установлены три дисплея, а зеркала заднего вида заменены камерами.

[ + – ] Водительское кресло установлено по центру салона Фото: onliner

Электромотор мощностью 245 л. с. позаимствовали у троллейбуса. Максимальная скорость Vitovit II Truck С45100 ограничена на 90 км/ч.

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Китайская литий-железо-фосфатная аккумуляторная батарея емкостью 273 кВт∙ч обеспечивает относительно небольшой запас хода в 200 км. Зарядка осуществляется через два разъема одновременно и в быстром режиме занимает полтора часа. По желанию заказчика могут установить другие мотор и батарею.

[ + – ] У грузовика - сразу два зарядных разъема Фото: onliner

Новый Vitovit II Truck С45100 получил адаптивный круиз-контроль и систему автоматического торможения. Установлены пневмоподвеска и мосты китайского производства.

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