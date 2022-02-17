У Білорусі показали першу електровантажівку: у неї незвичайна кабіна та двигун від тролейбуса

Vitovit II Truck С45100 використовує електродвигун від тролейбуса та китайську батарею. Запас ходу — 200 км.

Білоруська компанія BKM Holding, що спеціалізується на випуску тролейбусів та електробусів, представила свою першу електровантажівку Vitovit II Truck С45100. Її планують продавати за ціною близько 150 тисяч доларів, повідомляє onliner.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Проєкт розробляли з 2017 року і багато деталей Vitovit II Truck С45100 запозичені у тролейбусів та електробусів. Спочатку показали фургон із вантажним відсіком об'ємом 44 куб. м та вантажопідйомністю 7,8 тонни.

[ + – ] Вантажопідйомність електромобіля – 7,8 тонни Фото: minsk

Розміри Vitovit II Truck С45100:

Довжина – 10,5 м

Ширина – 2,6 м

Висота – 4,0 м

Кабіна вантажівки отримала нестандартне компонування з місцем водія по центру і двома пасажирськими сидіннями з боків. На передній панелі встановлено три дисплеї, а дзеркала заднього виду замінені на камери.

[ + – ] Крісло водія встановлено по центру салону Фото: minsk

Електродвигун потужністю 245 к. с. запозичили у тролейбуса. Максимальна швидкість Vitovit II Truck С45100 обмежена на 90 км/год.

Важливо

Mercedes-AMG представили два надпотужні електромобілі: фото, відео та характеристики

Китайська літій-залізо-фосфатна акумуляторна батарея ємністю 273 кВт∙год забезпечує відносно невеликий запас ходу — 200 км. Заряджається через два роз'єми одночасно, у швидкому режимі це займає півтори години. За бажанням замовника можуть встановити інші двигун та батарею.

[ + – ] У вантажівки — відразу два зарядні роз'єми Фото: minsk

Новий Vitovit II Truck С45100 отримав адаптивний круїз-контроль та систему автоматичного гальмування. Встановлено пневмопідвіску та мости китайського виробництва.

Раніше Фокус розповідав про електричний варіант Mercedes-Benz Sprinter. Він зараз проходить тести та надійде у виробництво з 2023 року.