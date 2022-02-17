У Білорусі показали першу електровантажівку: у неї незвичайна кабіна та двигун від тролейбуса
Vitovit II Truck С45100 використовує електродвигун від тролейбуса та китайську батарею. Запас ходу — 200 км.
Білоруська компанія BKM Holding, що спеціалізується на випуску тролейбусів та електробусів, представила свою першу електровантажівку Vitovit II Truck С45100. Її планують продавати за ціною близько 150 тисяч доларів, повідомляє onliner.
Проєкт розробляли з 2017 року і багато деталей Vitovit II Truck С45100 запозичені у тролейбусів та електробусів. Спочатку показали фургон із вантажним відсіком об'ємом 44 куб. м та вантажопідйомністю 7,8 тонни.
Розміри Vitovit II Truck С45100:
- Довжина – 10,5 м
- Ширина – 2,6 м
- Висота – 4,0 м
Кабіна вантажівки отримала нестандартне компонування з місцем водія по центру і двома пасажирськими сидіннями з боків. На передній панелі встановлено три дисплеї, а дзеркала заднього виду замінені на камери.
Електродвигун потужністю 245 к. с. запозичили у тролейбуса. Максимальна швидкість Vitovit II Truck С45100 обмежена на 90 км/год.Важливо
Китайська літій-залізо-фосфатна акумуляторна батарея ємністю 273 кВт∙год забезпечує відносно невеликий запас ходу — 200 км. Заряджається через два роз'єми одночасно, у швидкому режимі це займає півтори години. За бажанням замовника можуть встановити інші двигун та батарею.
Новий Vitovit II Truck С45100 отримав адаптивний круїз-контроль та систему автоматичного гальмування. Встановлено пневмопідвіску та мости китайського виробництва.
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