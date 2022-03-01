В Украине срочно ввели необычные дорожные знаки (фото)

Дорожные знаки призывают вооруженные силы страны-агрессора сдаваться в плен.

На украинских дорогах оперативно развешивают специальные дорожные знаки. Они предупреждают о недопустимости российской оккупации. И это не шутка – информация о знаках опубликована на официальной Facebook-странице коммунальной корпорации "Укравтодор".

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Именно в "Укравтодоре" и разработали новый дорожный знак "Оккупантам движение запрещено". На нем изображено перечеркнутое красной линией лицо Владимира Путина.

[ + – ] Новые дорожные знаки уже начали устанавливать

По словам создателей, знак предписывает вражеским военнослужащим немедленно сдаться в плен, иначе они встретят свою смерть. С сегодняшнего дня его действие распространяется на украинские дороги всех форм собственности.

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Новые дорожные знаки в Украине уже выпустили и первую их партию начали развешивать. Также не исключено их появление в союзных государствах.

Ранее Фокус сообщал, что эвакуаторы Киева задействовали в обороне города. Они помогают строить оборонительные сооружения.