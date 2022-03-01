В Україні терміново ввели незвичайні дорожні знаки (фото)
Дорожні знаки закликають збройні сили країни-агресора здаватися в полон.
На українських дорогах оперативно розвішують спеціальні дорожні знаки. Вони попереджають про неприпустимість російської окупації. І це не жарт — інформацію про знаки опубліковано на офіційній Facebook-сторінці комунальної корпорації "Укравтодор".
Саме в "Укравтодорі" розробили новий дорожній знак "Окупантам рух заборонено". На ньому зображено перекреслене червоною лінією обличчя Володимира Путіна.
За словами творців, знак наказує ворожим військовослужбовцям негайно здатися в полон, інакше вони зустрінуть свою смерть. Із сьогодні його дія поширюється на українські дороги всіх форм власності.Важливо
Нові дорожні знаки в Україні вже випустили й першу їхню партію почали розвішувати. Також не заперечується можливість їхньої появи в союзних державах.
Раніше Фокус повідомляв, що евакуатори Києва задіяли в обороні міста. Вони допомагають будувати оборонні споруди.