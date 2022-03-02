У нетрезвых водителей решили отбирать авто на нужды армии

Военное положение заставляет жестче наказывать нетрезвых водителей. Автомобили пополнят автопарк ВСУ и терробороны.

Во время военного положения нетрезвые водители могут лишиться не только прав, но и автомобиля. Такое решение принимают военные администрации по всей Украине.

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С 1 марта 2022 года в Украине запретили продажу алкоголя, а за вождение в состоянии опьянения грозит конфискация автомобиля для ВСУ и терробороны.В частности, об этом сообщили в Ровенской ОВА.

"С сегодняшнего дня – еще одно правило. Если полиция задержит за рулем водителя в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, то транспортное средство сразу же будет изыматься на нужды ВСУ и ТРО. У нас в стране война, и пора напомнить об этом безответственным гражданам", — заявил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

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С таким же заявлением выступил и мэр Николаева Виталий Ким, сообщает Эспрессо. По его словам, такое решение продиктовано, прежде всего, нехваткой транспорта у армии и терробороны.

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"У нас же действует сейчас сухой закон – пить нельзя. Сегодня видел – оказывается, некоторым можно. Так вот, с завтрашнего утра патрульным я даю разрешение: если пьяным за рулем – машина забирается на нужды армии, безвозвратно. Поэтому не надо пить за рулем — будет дорого", – сообщил Виталий Ким.

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