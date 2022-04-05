Крупнейший мировой автосалон вернется в 2023 году: обещают сразу две выставки
Автошоу в Женеве три раза отменяли из-за коронавируса, но в следующем году оно все же откроет двери.
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Женевский автосалон возвращается – масштабную автомобильную выставку планируют провести в 2023 году. Информацию подтвердили ее организаторы на официальном сайте автошоу.
Объявлены уже и даты мероприятия: Женевский автосалон-2023 пройдет с 14 по 19 февраля. Таким образом, вынужденный перерыв в истории выставки составит четыре года. Место проведения не изменилось – павильон Palexpo.
Автосалон в Женеве является крупнейшим автошоу в мире. Впервые он открыл двери еще в 1905 году и в последние десятилетия проводился ежегодно. Последний (на данный момент) автосалон в Женеве прошел в 2019 году, а затем выставку отменяли из-за эпидемии коронавируса.
Организаторы автошоу в Женеве планировали возродить его уже в нынешнем году, но в итоге не рискнули ее провести, ведь коронавирус еще остаточно не побороли.Важно
"Мы очень старались и делали все возможное, чтобы возобновить Женевский международный автосалон в 2022 году. Несмотря на все наши усилия, мы должны признать факты и реальность: ситуация с пандемией не находится под контролем и представляет собой большую угрозу для такого крупного мероприятия, как автошоу в Женеве", — заявил в президент оргкомитета автосалона Морис Турреттини.
Кроме того, в следующем году в Дохе (Катар) откроется своего рода выездной Женевский автосалон. Выставка не будет столь масштабной, как оригинальное автошоу, но также обещает быть богатой на новинки.
Ранее Фокус сообщал, что из-за вспышки коронавируса в Китае отменен автосалон в Пекине.