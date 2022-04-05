Найбільший світовий автосалон повернеться у 2023 році: обіцяють одразу дві виставки

Автошоу в Женеві тричі скасовували через коронавірус, але наступного року воно все ж таки відчинить двері.

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Женевський автосалон повертається – масштабну автомобільну виставку планують провести у 2023 році. Інформацію підтвердили організатори на офіційному сайті автошоу.

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Оголошено вже й дати заходу: Женевський автосалон-2023 відбудеться з 14 до 19 лютого. Так вимушена перерва в історії виставки становитиме чотири роки. Місце проведення не змінилося – павільйон Palexpo.

[ + – ] Крім автошоу в Женеві, очікується виставка в Досі Фото: carscoops.com

Автосалон у Женеві є найбільшим автошоу у світі. Вперше він відчинив двері ще 1905 року і в останні десятиліття проводився щороку. Останній (наразі) автосалон у Женеві відбувся у 2019 році, а потім виставку скасовували через епідемію коронавірусу.

Організатори автошоу в Женеві планували відродити його вже цього року, але в результаті не ризикнули її провести, адже коронавірус ще не побороли.

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"Ми дуже намагалися та робили все можливе, щоб відновити Женевський міжнародний автосалон у 2022 році. Незважаючи на всі наші зусилля, ми повинні визнати факти та реальність: ситуація з пандемією не перебуває під контролем і є великою загрозою для такого великого заходу, як автошоу у Женеві", — заявив президент оргкомітету автосалону Моріс Турреттіні.

Крім того, наступного року в Досі (Катар) відкриється своєрідний виїзний Женевський автосалон. Виставка не буде такою масштабною, як оригінальне автошоу, але також обіцяє бути багатою на новинки.

Раніше Фокус повідомляв, що через спалах коронавірусу в Китаї скасовано автосалон у Пекіні.