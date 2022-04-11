В Украине постепенно возвращают дорожные знаки, но не повсюду (видео)

Дорожные знаки и указатели населенных пунктов снимали для дезориентации противника. Теперь в ряде регионов в этом нет надобности.

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На дороги Украины начали возвращать снятые в начале войны знаки и указатели. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий в эфире 1+1.

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Дорожные знаки, а также указатели населенных пунктов и направления движения снимали либо меняли местами для того, чтобы запутать вражеские войска и замедлить и продвижения. Нередко вместо них устанавливали другие, патриотические, знаки.

[ + – ] Видео: В областях, где идут боевые действия, дорожные знаки не будут возвращать

Теперь во многих освобожденных регионах, а также на Западной Украине такие меры уже не нужны, ведь они только усложняют логистику и дезориентируют водителей. К тому же, под угрозой безопасность дорожного движения.

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Поэтому в Укравтодоре приняли решение возвращать снятые дорожные знаки на место. Помимо этого, восстанавливается дорожная разметка и уменьшается количество блокпостов. В то же время, Алексей Белошицкий подчеркнул, что в областях, где идут боевые действия, возвращать таблички точно не будут.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине началось восстановление дорожной инфраструктуры. Взорванные мосты ремонтируют и параллельно оборудуют временные переправы.