В Киев вернулись пробки на дорогах: Виталий Кличко назвал причину

Заторы отмечены не только в городе, но и в Киевской области на подъездах к столице. Порой приходится стоять по 4-5 часов.

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В последние дни в Киеве впервые за долгое время отмечены пробки. Количество автомобилей на улицах столицы резко возросло. Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

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По его словам машин в городе стало примерно в 5-6 раз больше, чем еще несколько дней назад. Это приводит к заторам, ведь блокпосты в Киеве остаются.

[ + – ] Самые большие заторы - на блокпостах при въезде в Киев Фото: liga.net

Особенно большие пробки на подъездах в Киеву на западном и южном направлениях. Желание вернуться домой изъявили тысячи украинцев, а проверка авто на блокпостах проходит в обычном режиме – тщательно осматривают каждую машину. В пробках приходится стоять по 4-5 часов и даже больше.

Виталий Кличко с одной стороны рад, что киевляне возвращаются домой, с другой – просит не спешить и подождать еще немного. В окрестностях города еще немало взрывоопасных предметов, да и ракетные обстрелы не исключены.

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"Еще остается вероятной угроза обстрелов города. А киевлян, которые сейчас находятся в городе, призываю быть осторожными – не пренебрегать сигналами тревоги, соблюдать правила комендантского часа. Водителей прошу соблюдать правила дорожного движения, потому что в городе много блокпостов и блоков на дорогах. Мы все надеемся, что враг оставил попытки захватить сердце Украины. Киев. Но должны быть готовы и к другим сценариям. Поэтому продолжаем защищать столицу. Работать. Помогать тем, кому нужна помощь и поддержка. Вместе выстоим и победим! Слава нашим Вооруженным Силам! Слава Украине!", – заявил мэр Киева.

Ранее Фокус сообщал, что пробки в Киеве признали одними из самых больших в мире — таковы результаты международного исследования.