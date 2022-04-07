У Київ повернулися затори на дорогах: Віталій Кличко назвав причину

Затори помічені не лише в місті, а й у Київській області на під'їздах до столиці. Деколи доводиться стояти по 4-5 годин.

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Останніми днями в Києві вперше за довгий час помічені затори. Кількість автомобілів на вулицях столиці різко зросла. Про це повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко.

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За його словами, машин у місті стало приблизно в 5-6 разів більше, ніж ще кілька днів тому. Це призводить до заторів, адже блокпости у Києві залишаються.

[ + – ] Найбільші затори – на блокпостах при в'їзді до Києва Фото: liga.net

Особливо великі затори на під'їздах у Києві на західному та південному напрямках. Бажання повернутися додому проявили тисячі українців, а перевірка авто на блокпостах відбувається у звичайному режимі — ретельно оглядають кожну машину. У заторах доводиться стояти по 4-5 годин і навіть більше.

Віталій Кличко з одного боку радий, що кияни повертаються додому, з іншого — просить не поспішати та почекати ще трохи. На околицях міста ще чимало вибухонебезпечних предметів, та й ракетні обстріли не виключені.

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"Ще залишається ймовірною загроза обстрілів міста. А киян, які зараз перебувають у місті, закликаю бути обережними — не нехтувати сигналами тривоги, дотримуватися правил комендантської години. Водіїв прошу дотримуватися правил дорожнього руху, бо в місті багато блокпостів і блоків на дорогах. Ми всі сподіваємося, що ворог залишив спроби захопити серце України. Київ. Але повинні бути готові й до інших сценаріїв. Тому продовжуємо захищати столицю. Працювати. Допомагати тим, кому потрібна допомога та підтримка. Разом вистоїмо та переможемо! Слава нашим Збройним Силам! Слава Україні!" — заявив мер Києва.

Раніше Фокус повідомляв, що затори в Києві визнали одними з найбільших у світі — такими є результати міжнародного дослідження.