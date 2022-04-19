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Представлен необычный суперкар Ferrari: у него свыше 800 сил и нет задней передачи

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Ferrari 296 GTS, новый Ferrari 296 GTS, суперкар Ferrari, гибрид Ferrari
Фото: Ferrari | Ferrari 296 GTS — версия модели в кузове кабриолет

Ferrari 296 GTS — одна из немногих гибридных моделей итальянского бренда. Ее оснастили 830-сильной установкой.

Суперкар Ferrari 296 получил версию в кузове родстер, получившую обозначение GTS. Она поступит в продажу с конца весны по цене около 300 тыс. евро. Детали авто раскрыли на официальном сайте Ferrari.

Ferrari 296 GTS, новый Ferrari 296 GTS, суперкар Ferrari, гибрид Ferrari
Ferrari 296 GTS развивает свыше 330 км/ч
Фото: Ferrari

Визуально новый Ferrari 296 GTS практически не отличается от аналогичного купе. У него стремительный силуэт с выраженным "носом" и раскосые фары. Разве что крышка капота двигателя несколько иная.

Ferrari 296 GTS, новый Ferrari 296 GTS, суперкар Ferrari, гибрид Ferrari
Крыша складывается за 14 секунд
Фото: Ferrari

Жесткая крыша складывается с помощью электропривода всего за 14 с. В качестве опции предлагают пакет доработок аэродинамики, повышающий прижимную силу до 360 кг при 250 км/ч.

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В отделке салона использованы кожа и карбон. В традициях Ferrari на руль вынесены кнопки управления светом фар, указателями поворотов и стеклоочистителями. Примечательно, что свой экран цифровой панели приборов есть не только у водителя, но и у пассажира.

Ferrari 296 GTS, новый Ferrari 296 GTS, суперкар Ferrari, гибрид Ferrari
Отдельный дисплей есть у переднего пассажира
Фото: Ferrari

Ferrari 296 GTS – нетипичный суперкар марки. Во-первых, это один из немногих гибридов Ferrari. Бензиновый 3,0-литровый V6 с турбонаддувом и электромотор суммарно развивают 830 л. с. Родстер весом 1540 кг разгоняется до 100 км/ч за 2,9 с, а до 200 км/ч – за 7,6 с. Максимальная скорость превышает 330 км/ч. При этом можно проехать 25 км в электрическом режиме.

Ferrari 296 GTS, новый Ferrari 296 GTS, суперкар Ferrari, гибрид Ferrari
Суперкар может проехать 25 км на электротяге
Фото: Ferrari

Во-вторых, у авто необычная 8-ступенчатая роботизированная КПП без передачи заднего хода – ее функцию выполняет электромотор, переходящий в режим реверса. Также комплектация Ferrari 296 GTS включает электронный дифференциал, адаптивные амортизаторы и карбоново-керамические тормоза.

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