Представлен необычный суперкар Ferrari: у него свыше 800 сил и нет задней передачи

Ferrari 296 GTS — одна из немногих гибридных моделей итальянского бренда. Ее оснастили 830-сильной установкой.

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Суперкар Ferrari 296 получил версию в кузове родстер, получившую обозначение GTS. Она поступит в продажу с конца весны по цене около 300 тыс. евро. Детали авто раскрыли на официальном сайте Ferrari.

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[ + – ] Ferrari 296 GTS развивает свыше 330 км/ч Фото: Ferrari

Визуально новый Ferrari 296 GTS практически не отличается от аналогичного купе. У него стремительный силуэт с выраженным "носом" и раскосые фары. Разве что крышка капота двигателя несколько иная.

[ + – ] Крыша складывается за 14 секунд Фото: Ferrari

Жесткая крыша складывается с помощью электропривода всего за 14 с. В качестве опции предлагают пакет доработок аэродинамики, повышающий прижимную силу до 360 кг при 250 км/ч.

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В отделке салона использованы кожа и карбон. В традициях Ferrari на руль вынесены кнопки управления светом фар, указателями поворотов и стеклоочистителями. Примечательно, что свой экран цифровой панели приборов есть не только у водителя, но и у пассажира.

[ + – ] Отдельный дисплей есть у переднего пассажира Фото: Ferrari

Ferrari 296 GTS – нетипичный суперкар марки. Во-первых, это один из немногих гибридов Ferrari. Бензиновый 3,0-литровый V6 с турбонаддувом и электромотор суммарно развивают 830 л. с. Родстер весом 1540 кг разгоняется до 100 км/ч за 2,9 с, а до 200 км/ч – за 7,6 с. Максимальная скорость превышает 330 км/ч. При этом можно проехать 25 км в электрическом режиме.

[ + – ] Суперкар может проехать 25 км на электротяге Фото: Ferrari

Во-вторых, у авто необычная 8-ступенчатая роботизированная КПП без передачи заднего хода – ее функцию выполняет электромотор, переходящий в режим реверса. Также комплектация Ferrari 296 GTS включает электронный дифференциал, адаптивные амортизаторы и карбоново-керамические тормоза.

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