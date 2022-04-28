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Dodge строит кроссовер на базе Alfa Romeo: его покажут уже этим летом

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Dodge Hornet 2023 передняя часть
Фото: autoevolution.com | Вентиляционные отдушины в капоте, узкая радиаторная решетка с фирменным "крестом" и, соотвественно, несколько иной бампер - скорее всего толь это и будет отличать Dodge Hornet от Alfa Romeo Tonale спереди

Уже в августе этого года компания Dodge планирует показать новое поколения своего кроссовера Hornet. Его построят на базе Alfa Romeo Tonale.

Генеральный директор Dodge, Тим Кунискис обещает показать новый кроссовер Dodge Hornet 2023 в августе этого года. Основой для него станет другой недавно дебютировавший кроссовер — Alfa Romeo Tonale. Об этом сообщает сайт autoevolution.com.

Alfa Romeo Tonale внешность, Alfa Romeo Tonale дизайн
Оба кроссовера базируются на платформе FCA Small Wide 4x4
Фото: autoevolution.com

Подобное родство не удивительно, так как обе марки входят в концерн Stellantis. Соответственно, американская компания получила доступ ко многим прогрессивным технологиям европейцев.

Оба кроссовера базируются на платформе FCA Small Wide 4x4 со стойками McPherson на всех четырех колесах и отличаются самым "острым" в классе рулевым механизмом с передаточным отношением 13,6:1, а также уникальными для сегмента электромеханическими тормозами IBS.

Alfa Romeo Tonale внешность, Alfa Romeo Tonale дизайн
Сбоку Dodge Hornet 2023 скорее всего будет отличаться только дизайном колесных дисков
Фото: autoevolution.com

Будет унифицирована и гамма моторов. Благодаря чему Dodge Hornet 2023 нового поколения станет первым плагин-гибридом марки. Данная модификация получит 6-ступенчатую АКП, бензиновый мотор 1.3 MultiAir и 90-киловаттный электродвигатель.

Alfa Romeo Tonale интерьер, Alfa Romeo Tonale салон
Салоны Dodge Hornet 2023 и Alfa Romeo Tonale должны отличаться только эмблемой на руле. И у Dodge будет цифровой щиток приборов
Фото: autoevolution.com

Суммарная мощность гибридной силовой установки составит 276 л. с. На одной только электротяге такой Dodge Hornet PHEV сможет проезжать до 48 км.

Впрочем, будет и чисто бензиновый Hornet с 260-сильной 2-литровой турбированной "четверкой", 9-скоростным "автоматом" и полным приводом.

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