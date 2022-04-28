Dodge строит кроссовер на базе Alfa Romeo: его покажут уже этим летом

Уже в августе этого года компания Dodge планирует показать новое поколения своего кроссовера Hornet. Его построят на базе Alfa Romeo Tonale.

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Генеральный директор Dodge, Тим Кунискис обещает показать новый кроссовер Dodge Hornet 2023 в августе этого года. Основой для него станет другой недавно дебютировавший кроссовер — Alfa Romeo Tonale. Об этом сообщает сайт autoevolution.com.

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[ + – ] Оба кроссовера базируются на платформе FCA Small Wide 4x4 Фото: autoevolution.com

Подобное родство не удивительно, так как обе марки входят в концерн Stellantis. Соответственно, американская компания получила доступ ко многим прогрессивным технологиям европейцев.

Оба кроссовера базируются на платформе FCA Small Wide 4x4 со стойками McPherson на всех четырех колесах и отличаются самым "острым" в классе рулевым механизмом с передаточным отношением 13,6:1, а также уникальными для сегмента электромеханическими тормозами IBS.

[ + – ] Сбоку Dodge Hornet 2023 скорее всего будет отличаться только дизайном колесных дисков Фото: autoevolution.com

Будет унифицирована и гамма моторов. Благодаря чему Dodge Hornet 2023 нового поколения станет первым плагин-гибридом марки. Данная модификация получит 6-ступенчатую АКП, бензиновый мотор 1.3 MultiAir и 90-киловаттный электродвигатель.

[ + – ] Салоны Dodge Hornet 2023 и Alfa Romeo Tonale должны отличаться только эмблемой на руле. И у Dodge будет цифровой щиток приборов Фото: autoevolution.com

Суммарная мощность гибридной силовой установки составит 276 л. с. На одной только электротяге такой Dodge Hornet PHEV сможет проезжать до 48 км.

Впрочем, будет и чисто бензиновый Hornet с 260-сильной 2-литровой турбированной "четверкой", 9-скоростным "автоматом" и полным приводом.

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