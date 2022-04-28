Dodge будує кросовер на базі Alfa Romeo: його покажуть вже цього літа

Уже в серпні цього року компанія Dodge планує показати нове покоління свого кросовера Hornet. Його збудують на базі Alfa Romeo Tonale.

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Генеральний директор Dodge, Тім Куніскіс обіцяє показати новий кросовер Dodge Hornet 2023 у серпні цього року. Основою для нього стане інший кросовер, що недавно дебютував — Alfa Romeo Tonale. Про це повідомляє сайт autoevolution.com.

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[ + – ] Обидва кросовери базуються на платформі FCA Small Wide 4x4 Фото: autoevolution.com

Подібна спорідненість не дивна, тому що обидві марки входять до концерну Stellantis. Відповідно, американська компанія отримала доступ до багатьох прогресивних технологій європейців.

Обидва кросовери базуються на платформі FCA Small Wide 4x4 зі стійками McPherson на всіх чотирьох колесах і відрізняються "гострим" у класі рульовим механізмом із передатним відношенням 13,6:1, а також унікальними для сегменту електромеханічними гальмами IBS.

[ + – ] Збоку Dodge Hornet 2023, швидше за все, відрізнятиметься лише дизайном колісних дисків Фото: autoevolution.com

Буде уніфікована й гама двигунів. Завдяки чому DodgeHornet 2023 нового покоління стане першим плагін-гібридом марки. Ця модифікація отримає 6-ступінчасту АКП, бензиновий двигун 1.3 MultiAir і 90-кіловатний електродвигун.

[ + – ] Салони Dodge Hornet 2023 та Alfa Romeo Tonale повинні відрізнятися лише емблемою на кермі. І в Dodge буде цифровий щиток приладів Фото: autoevolution.com

Сумарна потужність гібридної силової установки становитиме 276 к. с. На одній тільки електротязі такий DodgeHornet PHEV зможе проїжджати до 48 км.

Утім, буде й чисто бензиновий Hornet із 260-сильною 2-літровою турбованою "четвіркою", 9-швидкісним "автоматом" і повним приводом.

Раніше Фокус розповідав, що військовим, які потопили крейсер "Москва", вручили легендарний американський масл-кар Dodge Challenger.