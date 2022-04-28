Dodge будує кросовер на базі Alfa Romeo: його покажуть вже цього літа
Уже в серпні цього року компанія Dodge планує показати нове покоління свого кросовера Hornet. Його збудують на базі Alfa Romeo Tonale.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Генеральний директор Dodge, Тім Куніскіс обіцяє показати новий кросовер Dodge Hornet 2023 у серпні цього року. Основою для нього стане інший кросовер, що недавно дебютував — Alfa Romeo Tonale. Про це повідомляє сайт autoevolution.com.
Подібна спорідненість не дивна, тому що обидві марки входять до концерну Stellantis. Відповідно, американська компанія отримала доступ до багатьох прогресивних технологій європейців.
Обидва кросовери базуються на платформі FCA Small Wide 4x4 зі стійками McPherson на всіх чотирьох колесах і відрізняються "гострим" у класі рульовим механізмом із передатним відношенням 13,6:1, а також унікальними для сегменту електромеханічними гальмами IBS.
Буде уніфікована й гама двигунів. Завдяки чому DodgeHornet 2023 нового покоління стане першим плагін-гібридом марки. Ця модифікація отримає 6-ступінчасту АКП, бензиновий двигун 1.3 MultiAir і 90-кіловатний електродвигун.
Сумарна потужність гібридної силової установки становитиме 276 к. с. На одній тільки електротязі такий DodgeHornet PHEV зможе проїжджати до 48 км.
Утім, буде й чисто бензиновий Hornet із 260-сильною 2-літровою турбованою "четвіркою", 9-швидкісним "автоматом" і повним приводом.
Раніше Фокус розповідав, що військовим, які потопили крейсер "Москва", вручили легендарний американський масл-кар Dodge Challenger.