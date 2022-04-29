Крупнейший румынский автопроизводитель выпустил 10-миллионный автомобиль

Марку Dacia основали в 1968 году, однако по-настоящему массовой ее продукция стала уже в XXI веке под крылом Renault Group.

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С конвейера в румынском городе Миовени сошла 10-миллионная Dacia. Знаковым стал кроссовер Dacia Duster серого цвета в версии Extreme LE. Об этом сообщает официальный сайт Renault Group.

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[ + – ] Dacia выпускает автомобили с 1968 года Фото: Dacia

Для достижения такого результата румынской марки понадобилось 54 года. Предприятие запустили в августе 1968 года и с самого начала оно выпускало по лицензии модели Renault. Первенец Dacia 1100 был копией заднемоторного Renault R8, а появившаяся в 1969 году модель 1300 – румынской версией Renault 12.

Миллионный автомобиль Dacia был выпущен в 1985 году, а двухмиллионный – в 1998. Год спустя компания стала частью Renault Group и с тех пор объемы производства стали расти – в 2014 году собрали уже пятимиллионную Dacia.

[ + – ] Dacia 1100 - первенец румынской марки Фото: Dacia

К слову, недавно был выпущен двухмиллионный Duster. Также среди самых массовых моделей в истории румынского бренда – Sandero (2,6 млн. автомобилей) и Logan (1,95 млн.).

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Сейчас автомобили под этой маркой продаются в 44 странах мира. Помимо Румынии, их также собирают в Марокко и Китае. Появился в линейке и первый электромобиль Dacia – компактный кроссовер Spring.

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