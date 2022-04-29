Найбільший румунський автовиробник випустив 10-мільйонний автомобіль

Марку Dacia заснували у 1968 році, проте по-справжньому масовою її продукція стала вже в XXI столітті під крилом Renault Group.

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З конвеєра у румунському місті Міовені зійшла 10-мільйонна Dacia. Знаковим став кросовер Dacia Duster сірого кольору у версії Extreme LE. Про це повідомляє офіційний сайт Renault Group.

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[ + – ] Dacia випускає автомобілі з 1968 року Фото: Dacia

Для досягнення такого результату румунської марки знадобилося 54 роки. Підприємство запустили у серпні 1968 року й від самого початку воно випускало за ліцензією моделі Renault. Первісток Dacia 1100 був копією задньомоторного Renault R8, а модель 1300, що з'явилася в 1969 році, — румунською версією Renault 12.

Мільйонний автомобіль Dacia був випущений у 1985 році, а двомільйонний — у 1998. Через рік компанія стала частиною Renault Group і з того часу обсяги виробництва почали зростати — у 2014 році зібрали вже п'ятимільйонну Dacia.

[ + – ] Dacia 1100 — первісток румунської марки Фото: Dacia

До речі, нещодавно був випущений двомільйонний Duster. Також серед наймасовіших моделей в історії румунського бренду — Sandero (2,6 млн автомобілів) та Logan (1,95 млн).

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Наразі автомобілі під цією маркою продаються у 44 країнах світу. Крім Румунії, їх також збирають у Марокко та Китаї. З'явився в лінійці перший електромобіль Dacia — компактний кросовер Spring.

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