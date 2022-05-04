Самый молодой угонщик в мире: 4-летний малыш украл мамин автомобиль
Несмотря на юный возраст, мальчик уже умеет ездить с механической КПП. Тем не менее, он все же попал в ДТП.
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Курьезный случай произошел в нидерландском Утрехте. Четырехлетний ребенок смог угнать автомобиль у мамы. Об этом рассказала городская полиция на своей странице в Instagram.
Жители одного из районов Утрехта заметили маленького ребенка в пижаме, гулявшего без родителей на улице. Они обратились в полицию и мальчика забрали в участок, где согрели, напоили горячим шоколадом и подарили плюшевого мишку. Также удалось установить его личность.
Пока малыш пребывал в участке, в полицию поступило сообщение о ДТП. Автомобиль протаранил припаркованные машины, а его водитель скрылся с места аварии. Выяснилось, что машина принадлежит матери мальчика.Важно
Полицейские связались с женщиной и дали ей поговорить с сыном. Тот признался маме, что сел за руль авто и попал на нем в аварию.
Выяснилось, что мальчик проснулся утром и пока мама не видела, взял ключи, вышел на улицу и сел за руль автомобиля. Ему удалось завести машину и поехать, но практически сразу он врезался в припаркованные авто.
Позже в присутствии родителей и полицейских ребенок показал, что умеет поворачивать ключ зажигания и даже трогаться с места на авто с механической КПП, выжимая сцепление. Всему этому он научился, наблюдая за родителями. Вундеркинда-угонщика в СМИ назвали новым Максом Ферстаппеном, ведь нидерландский чемпион Формулы-1 занимался автогонками с ранних лет.
Ранее Фокус рассказывал о курьезном ДТП, в котором разбили редчайший суперкар Ford за $700 тысяч. Его владелец не научился правильно пользоваться механической КПП.