Наймолодший викрадач у світі: 4-річне маля вкрало мамин автомобіль

Незважаючи на юний вік, хлопчик уже вміє їздити з механічною КПП. Тим не менш, він все ж таки потрапив у ДТП.

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Курйозний випадок стався у нідерландському Утрехті. Чотирирічна дитина змогла викрасти автомобіль у мами. Про це розповіла міська поліція на своїй сторінці в Instagram.

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Жителі одного з районів Утрехта помітили маленьку дитину в піжамі, яка гуляла без батьків на вулиці. Вони звернулися до поліції і хлопчика забрали у відділок, де зігріли, напоїли гарячим шоколадом і подарували плюшевого ведмедика. Також вдалося встановити його особу.

[ + – ] З'ясувалося, що хлопчик викрав мамин автомобіль Фото: Instagram

Поки малюк перебував у відділку, до поліції надійшло повідомлення про ДТП. Автомобіль протаранив припарковані машини, а його водій втік із місця аварії. З'ясувалося, що машина належить матері хлопчика.

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Поліцейські зв'язалися із жінкою та дали їй поговорити із сином. Той зізнався мамі, що сів за кермо авто та потрапив на ньому в аварію.

З'ясувалося, що хлопчик прокинувся вранці й доки мама не бачила, взяв ключі, вийшов на вулицю і сів за кермо автомобіля. Йому вдалося завести машину та поїхати, але практично одразу він врізався у припарковані авто.

[ + – ] Поліцейські подарували малолітньому викрадачу плюшевого ведмедика Фото: Instagram

Пізніше у присутності батьків і поліцейських дитина показала, що вміє повертати ключ запалення і навіть рушати з місця на авто з механічною КПП, витискуючи зчеплення. Усьому цьому він навчився, спостерігаючи за батьками. Вундеркінда-викрадача у ЗМІ назвали новим Максом Ферстаппеном, адже нідерландський чемпіон Формули-1 займався автоперегонами з ранніх років.

Раніше Фокус розповідав про курйозну ДТП, в якій розбили рідкісний суперкар Ford за $700 тисяч. Його власник не навчився правильно користуватися механічною КПП.