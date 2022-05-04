Наймолодший викрадач у світі: 4-річне маля вкрало мамин автомобіль
Незважаючи на юний вік, хлопчик уже вміє їздити з механічною КПП. Тим не менш, він все ж таки потрапив у ДТП.
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Курйозний випадок стався у нідерландському Утрехті. Чотирирічна дитина змогла викрасти автомобіль у мами. Про це розповіла міська поліція на своїй сторінці в Instagram.
Жителі одного з районів Утрехта помітили маленьку дитину в піжамі, яка гуляла без батьків на вулиці. Вони звернулися до поліції і хлопчика забрали у відділок, де зігріли, напоїли гарячим шоколадом і подарували плюшевого ведмедика. Також вдалося встановити його особу.
Поки малюк перебував у відділку, до поліції надійшло повідомлення про ДТП. Автомобіль протаранив припарковані машини, а його водій втік із місця аварії. З'ясувалося, що машина належить матері хлопчика.Важливо
Поліцейські зв'язалися із жінкою та дали їй поговорити із сином. Той зізнався мамі, що сів за кермо авто та потрапив на ньому в аварію.
З'ясувалося, що хлопчик прокинувся вранці й доки мама не бачила, взяв ключі, вийшов на вулицю і сів за кермо автомобіля. Йому вдалося завести машину та поїхати, але практично одразу він врізався у припарковані авто.
Пізніше у присутності батьків і поліцейських дитина показала, що вміє повертати ключ запалення і навіть рушати з місця на авто з механічною КПП, витискуючи зчеплення. Усьому цьому він навчився, спостерігаючи за батьками. Вундеркінда-викрадача у ЗМІ назвали новим Максом Ферстаппеном, адже нідерландський чемпіон Формули-1 займався автоперегонами з ранніх років.
Раніше Фокус розповідав про курйозну ДТП, в якій розбили рідкісний суперкар Ford за $700 тисяч. Його власник не навчився правильно користуватися механічною КПП.