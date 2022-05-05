Новые автомобили Hyundai научат разворачиваться на месте

Технология Hyundai позволяет передним и задним колесам поворачиваться на угол до 90 градусов. Это открывает новые возможности для авто.

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Концерн Hyundai разрабатывает инновационное полноуправляемое шасси нового поколения. Заявку о регистрации прав на новое изобретение уже подали в патентное бюро США. Об этом сообщает сайт Motor1.

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[ + – ] Колеса смособны поворачиваться независимо друг от друга Фото: Hyundai

Полноуправляемое шасси с поворачивающимися задними колесами сейчас – не редкость. Такая технология используется многими автопроизводителями и позволяет существенно улучшить маневренность.

[ + – ] Автомобиль может разворачиваться на месте Фото: Hyundai

В Hyundai же решили пойти еще дальше: в их полноуправляемом шасси как передние, так и задние колеса способны поворачиваться на угол до 90 градусов. Это позволяет автомобилю двигаться боком, что удобно, например, при параллельной парковке на тесных улицах. Похожая функция есть у GMC Hummer EV, но она не до конца реализована и полноценно двигаться боком на парковке электропикап не способен.

[ + – ] Движение боком удобно при парковке Фото: Hyundai

Мало того, в полноуправляемом шасси Hyundai правые и левые колеса на одной оси способны поворачиваться в разные стороны одновременно. Это даст возможность автомобилю разворачиваться на месте. Режимами работы системы можно управлять из салона с помощью специального переключателя.

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Пока неизвестно, когда новая технология появится на серийных авто. Очевидно ее будут внедрять на электромобилях, где на каждое колесо может приходиться по отдельному мотору.

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