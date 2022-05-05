Нові автомобілі Hyundai навчать розвертатися на місці

Технологія Hyundai дозволяє переднім і заднім колесам повертатися на кут до 90 градусів. Це відкриває нові можливості для авто.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Концерн Hyundai розробляє інноваційне повнокероване шасі нового покоління. Заявку про реєстрацію прав на новий винахід уже подали до патентного бюро США. Про це повідомляє сайт Motor1.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

[ + – ] Колеса здатні повертатися незалежно одне від одного Фото: Hyundai

Повнокероване шасі із задніми колесами, що повертаються, зараз — не рідкість. Така технологія використовується багатьма автовиробниками і дозволяє суттєво покращити маневреність.

[ + – ] Автомобіль може розвертатися на місці Фото: Hyundai

У Hyundai ж вирішили піти ще далі: у їхньому повнокерованому шасі як передні, так і задні колеса здатні повертатися на кут до 90 градусів. Це дозволяє автомобілю рухатися боком, що зручно, наприклад, під час паралельного паркування на тісних вулицях. Схожа функція має GMC Hummer EV, але вона не до кінця реалізована і повноцінно рухатися боком на парковці електропікап не здатний.

[ + – ] Рух боком зручно під час паркування Фото: Hyundai

Мало того, у повнокерованому шасі Hyundai праві та ліві колеса на одній осі здатні повертатися в різні боки одночасно. Це дозволить автомобілю розвертатися на місці. Режимами роботи системи можна керувати із салону за допомогою спеціального перемикача.

Важливо

Майбутнє настає зараз: до прибирання вулиць у Китаї залучають безпілотну техніку

Поки що невідомо, коли нова технологія з'явиться на серійних авто. Очевидно її впроваджуватимуть на електромобілях, де на кожне колесо може припадати окремий мотор.

Раніше Фокус повідомляв, що Suzuki розробляють інноваційний літальний автомобіль. Він надійде у виробництво з 2025 року.