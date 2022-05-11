Презентован самый мощный Ford Mustang в истории: он доступен только напрокат
Ford Mustang Shelby GT500-H создан специально для сети проката авто Hertz и не поступит в свободную продажу. Автомобиль оснащен могучим 900-сильным V8.
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В семействе Ford Mustang 2022 появилась эксклюзивная заряженная версия Shelby GT500-H. Ее создали специально для службы проката авто Hertz и выпустят лимитированной серией. Об этом сообщает официальный сайт Ford.
Прокатный Shelby GT500-H действительно впечатляет, ведь это самый мощный Ford Mustang за всю историю модели. Отдачу 5,2-литрового компрессорного V8 подняли с 760 до 900 л. с. Кроме того, карбоновый капот снизил массу авто на 30 кг.
Всего выпустят только 25 Ford Mustang Shelby GT500-H – 19 черных и 6 белых. Отличить их от стандартного GT-500 можно по двум золотистым полосам на капоте, кованным 19-дюймовым колесным дискам, спортивным шинам и тонированным стеклам.Важно
Ни один автомобиль не будет продан: всех их распределят по отделениям сети проката авто Hertz в разных американских городах. Прокатиться на Shelby GT500-H можно будет за 399 долларов в день.
Кроме того, выпустят менее мощные Ford Mustang Shelby GT-H с 5,0-литровыми 450-сильными V8. Их обещают собрать значительно больше и они будут дешевле – всего $99 в день. Наряду с купе появится и кабриолет.
Следует отметить, что подобное сотрудничество Ford и Hertz длится уже несколько десятилетий. Впервые эксклюзивный Ford Mustang Shelby для службы проката создали еще в 1966 году.
Ранее Фокус сообщал, что Ford готовит новое поколение Mustang. Автомобиль появится в 2024 году, но первые его изображения уже попали в интернет.