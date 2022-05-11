Презентований найпотужніший Ford Mustang в історії: він доступний лише напрокат

Ford Mustang Shelby GT500-H створений спеціально для мережі прокату авто Hertz і не надійде у вільний продаж. Автомобіль оснащений могутнім 900-сильним V8.

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У сімействі Ford Mustang 2022 з'явилася заряджувана ексклюзивна версія Shelby GT500-H. Її створили спеціально для служби прокату автомобілів Hertz і випустять лімітованою серією. Про це повідомляє офіційний вебсайт Ford.

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[ + – ] Усього випустять лише 26 Ford Mustang Shelby GT500-H Фото: Ford

Прокатний Shelby GT500-H справді вражає, адже це найпотужніший Ford Mustang за всю історію моделі. Віддачу 5,2-літрового компресорного V8 підняли з 760 до 900 к. с. Крім того, карбоновий капот зменшив масу авто на 30 кг.

[ + – ] Прокат ексклюзивного авто коштуватиме 399 доларів на день Фото: Ford

Усього випустять лише 25 Ford Mustang Shelby GT500-H — 19 чорних і 6 білих. Відрізнити їх від стандартного GT-500 можна за двома золотистими смугами на капоті, кованими 19-дюймовими колісними дисками, спортивними шинами й тонованим склом.

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Жоден автомобіль не буде проданий: усіх їх розподілять по відділеннях мережі прокату авто Hertz у різних американських містах. Покататися на Shelby GT500-H можна буде за 399 доларів на день.

[ + – ] Потужність Ford Mustang Shelby GT500-H збільшила до 900 к. с. Фото: Ford

Крім того, випустять менш потужні Ford Mustang Shelby GT-H із 5,0-літровими 450-сильними V8. Їх обіцяють зібрати значно більше, і вони будуть дешевшими — лише $99 на день. Поряд із купе з'явиться й кабріолет.

[ + – ] Ford Mustang Shelby GT-H доступний і в кузові кабріолет Фото: Ford

Слід зазначити, що така співпраця Ford і Hertz триває вже кілька десятиліть. Уперше ексклюзивний Ford Mustang Shelby для служби прокату створили ще 1966 року.

Раніше Фокус повідомляв, що Ford готує нове покоління Mustang. Автомобіль з'явиться у 2024 році, але перші його зображення вже потрапили в інтернет.