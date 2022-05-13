Санкции в деле: в РФ резко подорожал ремонт авто после ДТП
Кузовные детали для некоторых моделей авто подорожали на 50-80%. К тому же, их сложно найти, поэтому нередко приходится использовать для ремонта подержанные запчасти.
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
Отремонтировать автомобиль после ДТП в РФ стало существенно дороже. За последние два месяца цены на кузовные детали увеличились в среднем на 31%. Об этом пишет "Коммерсантъ".
По данным компании "Тинькофф Страхование", больше всего подорожали передние бамперы – на 34%. Также отмечен серьезный рост цен на такие кузовные детали:
- Задние бамперы – на 32%;
- Фары – на 32%;
- Крылья – на 31%;
- Передние двери – на 30%;
- Задние двери – на 29%;
- Капоты – на 29%;
- Решетки радиатора – на 29%;
- Стекла – на 26%.
Эксперты заявляют, что подорожание очень зависит и от марки авто. Больше всего выросли цены на кузовные запчасти к Ford – сразу на 83%. Дело в том, что американский бренд начал сворачивать присутствие на российском рынке еще в 2019 году.
Насколько подорожали автозапчасти для разных брендов авто в РФ:
- Ford – 83%;
- Subaru – 48%;
- Mercedes-Benz – 44%;
- BMW – 41%;
- Audi – 39%;
- Mitsubishi – 34%;
- Renault – 34%;
- Volvo – 33%;
- Skoda – 31%;
- Mazda – 29%;
- Hyundai – 15%.
Найти запчасти также очень сложно, ведь на рынке их мало. Следует отметить, что в РФ с марта из-за санкций отмечается дефицит практически всех видов запчастей и некоторые из них подорожали даже в 1,5-2 раза.
Но если фильтры или тормозные колодки можно заменить неоригинальными аналогами, то с кузовными деталями так не получится. Приходится использовать подержанные детали с авторазборок, хотя для самых новых моделей их найти сложно.
Ранее Фокус сообщал, что продажи авто в России за апрель обвалились в три раза, причем аналитики прогнозируют, что это не предел.