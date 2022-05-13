Санкции в деле: в РФ резко подорожал ремонт авто после ДТП

Кузовные детали для некоторых моделей авто подорожали на 50-80%. К тому же, их сложно найти, поэтому нередко приходится использовать для ремонта подержанные запчасти.

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Отремонтировать автомобиль после ДТП в РФ стало существенно дороже. За последние два месяца цены на кузовные детали увеличились в среднем на 31%. Об этом пишет "Коммерсантъ".

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По данным компании "Тинькофф Страхование", больше всего подорожали передние бамперы – на 34%. Также отмечен серьезный рост цен на такие кузовные детали:

Задние бамперы – на 32%;

Фары – на 32%;

Крылья – на 31%;

Передние двери – на 30%;

Задние двери – на 29%;

Капоты – на 29%;

Решетки радиатора – на 29%;

Стекла – на 26%.

[ + – ] Кузовные запчасти Ford прибавили в цене сразу 83% Фото: OLX

Эксперты заявляют, что подорожание очень зависит и от марки авто. Больше всего выросли цены на кузовные запчасти к Ford – сразу на 83%. Дело в том, что американский бренд начал сворачивать присутствие на российском рынке еще в 2019 году.

Насколько подорожали автозапчасти для разных брендов авто в РФ:

Ford – 83%;

Subaru – 48%;

Mercedes-Benz – 44%;

BMW – 41%;

Audi – 39%;

Mitsubishi – 34%;

Renault – 34%;

Volvo – 33%;

Skoda – 31%;

Mazda – 29%;

Hyundai – 15%.

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Найти запчасти также очень сложно, ведь на рынке их мало. Следует отметить, что в РФ с марта из-за санкций отмечается дефицит практически всех видов запчастей и некоторые из них подорожали даже в 1,5-2 раза.

Но если фильтры или тормозные колодки можно заменить неоригинальными аналогами, то с кузовными деталями так не получится. Приходится использовать подержанные детали с авторазборок, хотя для самых новых моделей их найти сложно.

Ранее Фокус сообщал, что продажи авто в России за апрель обвалились в три раза, причем аналитики прогнозируют, что это не предел.