UA
UA
Разделы
Материалы
Авто

Санкции в деле: в РФ резко подорожал ремонт авто после ДТП

19
Кузовной ремонт авто, Кузовной ремонт, кузовные запчасти, кузовные детали, ремонт авто, ремонт авто после ДТП
Фото: с сайта ТопЖыр | Из-за дефицита кузовные детали авто в России подорожали в среднем на 31%

Кузовные детали для некоторых моделей авто подорожали на 50-80%. К тому же, их сложно найти, поэтому нередко приходится использовать для ремонта подержанные запчасти.

Отремонтировать автомобиль после ДТП в РФ стало существенно дороже. За последние два месяца цены на кузовные детали увеличились в среднем на 31%. Об этом пишет "Коммерсантъ".

По данным компании "Тинькофф Страхование", больше всего подорожали передние бамперы – на 34%. Также отмечен серьезный рост цен на такие кузовные детали:

  • Задние бамперы – на 32%;
  • Фары – на 32%;
  • Крылья – на 31%;
  • Передние двери – на 30%;
  • Задние двери – на 29%;
  • Капоты – на 29%;
  • Решетки радиатора – на 29%;
  • Стекла – на 26%.
Кузовной ремонт авто, Кузовной ремонт, кузовные запчасти, кузовные детали, ремонт авто, ремонт авто после ДТП
Кузовные запчасти Ford прибавили в цене сразу 83%
Фото: OLX

Эксперты заявляют, что подорожание очень зависит и от марки авто. Больше всего выросли цены на кузовные запчасти к Ford – сразу на 83%. Дело в том, что американский бренд начал сворачивать присутствие на российском рынке еще в 2019 году.

Насколько подорожали автозапчасти для разных брендов авто в РФ:

  • Ford – 83%;
  • Subaru – 48%;
  • Mercedes-Benz – 44%;
  • BMW – 41%;
  • Audi – 39%;
  • Mitsubishi – 34%;
  • Renault – 34%;
  • Volvo – 33%;
  • Skoda – 31%;
  • Mazda – 29%;
  • Hyundai – 15%.
Важно
АвтоВАЗ вернулся к работе, но не может возобновить выпуск машин
АвтоВАЗ вернулся к работе, но не может возобновить выпуск машин

Найти запчасти также очень сложно, ведь на рынке их мало. Следует отметить, что в РФ с марта из-за санкций отмечается дефицит практически всех видов запчастей и некоторые из них подорожали даже в 1,5-2 раза.

Но если фильтры или тормозные колодки можно заменить неоригинальными аналогами, то с кузовными деталями так не получится. Приходится использовать подержанные детали с авторазборок, хотя для самых новых моделей их найти сложно.

Ранее Фокус сообщал, что продажи авто в России за апрель обвалились в три раза, причем аналитики прогнозируют, что это не предел.