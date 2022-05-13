Санкції на ділі: у РФ різко подорожчав ремонт авто після ДТП
Кузовні деталі деяких моделей авто подорожчали на 50-80%. До того ж їх складно знайти, тому нерідко доводиться використовувати для ремонту вживані запчастини.
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Відремонтувати автомобіль після ДТП у РФ стало значно дорожче. За останні два місяці ціни на кузовні деталі збільшились у середньому на 31%. Про це пише "Коммерсантъ".
За даними компанії "Тінькофф Страхування", найбільше подорожчали передні бампери — на 34%. Також виділили серйозне зростання цін на такі кузовні деталі:
- Задні бампери — на 32%;
- Фари — на 32%;
- Крила — на 31%;
- Передні двері — на 30%;
- Задні двері — на 29%;
- Капоти — на 29%;
- Решітки радіатора — на 29%;
- Скло — на 26%.
Експерти заявляють, що подорожчання залежить і від марки авто. Найбільше зросли ціни на кузовні запчастини до Ford — одразу на 83%. Річ у тому, що американський бренд почав згортати присутність на російському ринку ще у 2019 році.
Наскільки подорожчали автозапчастини для різних брендів авто у РФ:
- Ford — 83%;
- Subaru — 48%;
- Mercedes-Benz — 44%;
- BMW — 41%;
- Audi — 39%;
- Mitsubishi — 34%;
- Renault — 34%;
- Volvo — 33%;
- Skoda — 31%;
- Mazda — 29%;
- Hyundai — 15%.
Знайти запчастини також дуже складно, адже на ринку їх мало. Слід зазначити, що у РФ із березня через санкції помічають дефіцит практично всіх видів запчастин і деякі з них подорожчали навіть у 1,5-2 рази.
Але якщо фільтри або гальмівні колодки можна замінити на неоригінальні аналоги, то з кузовними деталями так не вийде. Доводиться використовувати вживані деталі з авторозбірок, хоча для найновіших моделей їх знайти складно.
Раніше Фокус повідомляв, що продажі авто в Росії за квітень обвалилися втричі, причому аналітики прогнозують, що це не межа.