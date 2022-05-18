В одном из крупнейших городов мира за полтора месяца не продали ни одного авто

Новая вспышка коронавируса в Шанхае стала причиной закрытия всех автосалонов в городе. Продажи автомобилей в городе упали до нуля.

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Шанхай установил антирекорд продаж автомобилей. За шесть недель самом густонаселенном мегаполисе мира не продали ни одной машины. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на Шанхайскую ассоциацию продаж авто.

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Причиной остановки автобизнеса в 26-миллионном Шанхае является очередная вспышка COVID-19. С начала апреля в крупнейшем городе Китая введен очень жесткий карантин и жителям запретили выходить на улицу без уважительных причин и спецпропусков.

[ + – ] В городе введен очень жесткий карантин Фото: Al Jazeera

В Шанхае работают только объекты критической инфраструктуры, а из заведений торговли открыты лишь продуктовые магазины и аптеки. Неудивительно, что автосалоны в Шанхае закрыты. Для справки: в городе официально представлены 300 автомобильных брендов.

Результат – ноль проданных авто за апрель и первую половину мая. В апреле прошлого года в Шанхае реализовали 26 311 машин. В других регионах Китая продажи автомобилей не останавливали, однако они сократились. За апрель рынок обвалился на 36% — до 1,06 млн. машин.

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Остановились и автосборочные предприятия в городе и окрестностях. Знаменитая гигафабрика Tesla в Шанхае не работает, а часть ее сотрудников остались на карантине прямо в цехах завода.

Впрочем, в ближайшее время ситуация должна улучшиться. За последние несколько дней в Шанхае не зафиксировали ни одного случая коронавируса. Карантин уже начали ослаблять и автосалоны вскоре должны открыться. Вполне возможно, что сработает отложенный спрос и продажи авто резко возрастут.

Ранее Фокус сообщал, что в России впервые за 75 лет полностью прекратили производство легковых автомобилей.