В одному з найбільших міст світу за півтора місяця не продали жодного авто

Новий спалах коронавірусу в Шанхаї став причиною закриття всіх автосалонів у місті. Продажі автомобілів у місті впали до нуля.

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Шанхай встановив антирекорд продажу автомобілів. За шість тижнів у густонаселеному мегаполісі світу не продали жодної машини. Про це повідомляє агентство Bloomberg, посилаючись на Шанхайську асоціацію з продажу авто.

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Причиною зупинки автобізнесу у 26-мільйонному Шанхаї є черговий спалах COVID-19. Із початку квітня в найбільшому місті Китаю запроваджено дуже жорсткий карантин.ю і мешканцям заборонили виходити на вулицю без поважних причин і спецперепусток.

[ + – ] У місті запроваджено дуже жорсткий карантин Фото: covid-rules

У Шанхаї працюють лише об'єкти критичної інфраструктури, а із закладів торгівлі відкрито лише продуктові магазини й аптеки. Не дивно, що автосалони в Шанхаї закриті. Довідково: у місті офіційно представлено 300 автомобільних брендів.

Результат — нуль проданих авто за квітень і першу половину травня. У квітні минулого року в Шанхаї реалізували 26 311 машин. В інших регіонах Китаю продажі автомобілів не зупинялися, проте скоротилися. За квітень ринок обвалився на 36% — до 1,06 млн машин.

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Зупинилися й автоскладальні підприємства в місті й околицях. Знаменита гігафабрика Tesla в Шанхаї не працює, а частина її співробітників залишилася на карантині прямо в цехах заводу.

Утім, найближчим часом ситуація має покращитися. За останні кілька днів у Шанхаї не зафіксували жодного випадку коронавірусу. Карантин уже почали послаблюватися, і автосалони незабаром мають відкритися. Цілком можливо, що спрацює відкладений попит, і продажі авто різко зростуть.

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